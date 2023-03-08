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07.03.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:0 5 : 1
Брюгге
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Лига чемпионов
08 марта 2023, 00:05 | Обновлено 08 марта 2023, 00:26
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Бенфика – Брюгге – 5:1. Большой разгром от Орлов. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

08 марта 2023, 00:05 | Обновлено 08 марта 2023, 00:26
1270
0
Бенфика – Брюгге – 5:1. Большой разгром от Орлов. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 7 марта, в 22:00 в Лиссабоне на «Эштадиу да Луш» проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором португальская «Бенфика» принимает бельгийский «Брюгге».

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В первой игре, которая состоялась 15 февраля в Брюгге, со счетом 2:0 победил лиссабонский клуб.

Украинский форвард «Брюгге» Роман Яремчук сыграл на поле 62 минуты против своего бывшего клуба.

Бенфика – Брюгге – 5:1. Большой разгром от Орлов. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Рафа Силва, 38 мин.

ГОЛ! 2:0. Гонсалу Рамуш, 45+2 мин.

ГОЛ! 3:0. Гонсалу Рамуш, 57 мин.

ГОЛ! 4:0. Жоау Мариу, 71 мин (пен)

ГОЛ! 5:0. Давид Нерес, 77 мин.

ГОЛ! 5:1. Бьерн Мейер, 87 мин

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Бьорн Мейер (Брюгге).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Нерес (Бенфика).
71’
ГОЛ ! С пенальти забил Жоау Мариу (Бенфика).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (Бенфика).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (Бенфика).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
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Брюгге Бенфика Роман Яремчук Лига чемпионов Бенфика - Брюгге видео голов и обзор Жоау Мариу Гонсалу Рамуш Рафа Силва
Источник Sport.ua
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