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07.03.2023 22:00 2-й матч. Результат первого матча 2:0 - : -
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Лига чемпионов
07 марта 2023, 08:17 | Обновлено 07 марта 2023, 08:55
66
0

Бенфика – Брюгге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Португальский и бельгийский клубы повторно встретят в 1/8 финала ЛЧ

07 марта 2023, 08:17 | Обновлено 07 марта 2023, 08:55
66
0
Бенфика – Брюгге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 7 марта, на «Эштадиу да Луш» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Бенфика» встретится с «Брюгге». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

В первой игре, которая состоялась 15 февраля в Брюгге со счетом 2:0 победили лиссабонцы.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Бенфика» в турнирной таблице чемпионата Португалии занимает 1-е место. У нее 62 очка после 23-х встреч (20 побед, 2 ничьи, 1 поражение), что на 8 пунктов больше, чем у «Порту», который занимает 2-е место.

«Брюгге» в таблице бельгийского чемпионата располагает на 4-й позиции с 46-ю пунктами после 28-ми поединков (12 побед, 10 ничьих, 6 поражений). Команда ведет борьбу за попадание в чемпионскую группу из четырех клубов, которые разыграют итоговые места на пьедестале почета.

Бенфика – Брюгге. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.

Бенфика – Брюгге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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