Бенфика – Брюгге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Португальский и бельгийский клубы повторно встретят в 1/8 финала ЛЧ
Во вторник, 7 марта, на «Эштадиу да Луш» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Бенфика» встретится с «Брюгге». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
В первой игре, которая состоялась 15 февраля в Брюгге со счетом 2:0 победили лиссабонцы.
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«Бенфика» в турнирной таблице чемпионата Португалии занимает 1-е место. У нее 62 очка после 23-х встреч (20 побед, 2 ничьи, 1 поражение), что на 8 пунктов больше, чем у «Порту», который занимает 2-е место.
«Брюгге» в таблице бельгийского чемпионата располагает на 4-й позиции с 46-ю пунктами после 28-ми поединков (12 побед, 10 ничьих, 6 поражений). Команда ведет борьбу за попадание в чемпионскую группу из четырех клубов, которые разыграют итоговые места на пьедестале почета.
Бенфика – Брюгге. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.
Бенфика – Брюгге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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