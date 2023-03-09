Маленький XG и красная. Ничья в Англии – Тоттенхэм вылетел из ЛЧ от Милана
«Шпоры» ничего не смогли создать на своем поле
В среду, 8 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Миланом». Игра завершилась со счетом 0:0.
Первый поединок, который прошел в Милане, остался за итальянской командой – 1:0. По итогу двух встреч «Милан» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
По ходу матча команды создали минимум моментов. В первом тайме из интересного были только три желтые карточки для футболистов «шпор», одну из которых получил Кристиан Ромеро. Во втором тайме на 77-й минуте аргентинец получил второй горчичник и был удален с поля.
Интересно, что ожидаемые голы (xG) этого матча: «Тоттенхэм» (0.47) – «Милан» (1.37).
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Тоттенхэм – Милан – 0:0
Тоттенхэм: Форстер, Эмерсон (Ришарлисон, 70), Дэвис, Лангле, Ромеро, Перишич (Порро, 53), Хейбьерг, Кулусевски (Санчес, 83), Скипп, Сон Хын Мин, Кейн.
Милан: Меньян, Томори, Тиав, Калулу, Эрнандес, Крунич, Браим Диас (Беннасер, 81), Тонали, Жуниор Мессиас (Салемакерс, 56), Жиру (Ориги, 81), Рафаэл Леау (Ребич, 89).
Удаление с поля: Ромеро, 77
Видеообзор матча:
See you again soon, @ChampionsLeague 😏#TOTACM #UCL #SempreMilan@oppoitalia pic.twitter.com/zZAdKxyNAY— AC Milan (@acmilan) March 8, 2023
Full-time. pic.twitter.com/6MBv0nQax1— Tottenham Hotspur (@Spurs_India) March 8, 2023
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