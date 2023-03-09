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Лига Чемпионов
Тоттенхэм
08.03.2023 22:10 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 0 : 0
Милан Проходит дальше
Матч начнется на 10 минут позже из-за того, что автобусы команд опоздали на стадион
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Лига чемпионов
09 марта 2023, 00:05 | Обновлено 09 марта 2023, 00:55
1279
2

Маленький XG и красная. Ничья в Англии – Тоттенхэм вылетел из ЛЧ от Милана

«Шпоры» ничего не смогли создать на своем поле

09 марта 2023, 00:05 | Обновлено 09 марта 2023, 00:55
1279
2
Маленький XG и красная. Ничья в Англии – Тоттенхэм вылетел из ЛЧ от Милана
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 8 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Миланом». Игра завершилась со счетом 0:0.

Первый поединок, который прошел в Милане, остался за итальянской командой – 1:0. По итогу двух встреч «Милан» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

По ходу матча команды создали минимум моментов. В первом тайме из интересного были только три желтые карточки для футболистов «шпор», одну из которых получил Кристиан Ромеро. Во втором тайме на 77-й минуте аргентинец получил второй горчичник и был удален с поля.

Интересно, что ожидаемые голы (xG) этого матча: «Тоттенхэм» (0.47) – «Милан» (1.37).

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Тоттенхэм – Милан – 0:0

Тоттенхэм: Форстер, Эмерсон (Ришарлисон, 70), Дэвис, Лангле, Ромеро, Перишич (Порро, 53), Хейбьерг, Кулусевски (Санчес, 83), Скипп, Сон Хын Мин, Кейн.

Милан: Меньян, Томори, Тиав, Калулу, Эрнандес, Крунич, Браим Диас (Беннасер, 81), Тонали, Жуниор Мессиас (Салемакерс, 56), Жиру (Ориги, 81), Рафаэл Леау (Ребич, 89).

Удаление с поля: Ромеро, 77

Видеообзор матча:

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Тоттенхэм Милан Тоттенхэм - Милан Лига чемпионов Кристиан Ромеро
Источник Sport.ua
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Springfield
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Lucky Lucky
взагалі xG 0.47 проти 1.37
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