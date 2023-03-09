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Лига Чемпионов
Тоттенхэм
08.03.2023 22:10 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 0 : 0
Милан Проходит дальше
Матч начнется на 10 минут позже из-за того, что автобусы команд опоздали на стадион
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
09 марта 2023, 00:30 | Обновлено 09 марта 2023, 01:13
973
0

Тоттенхэм – Милан – 0:0. Очередной провал шпор. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов

09 марта 2023, 00:30 | Обновлено 09 марта 2023, 01:13
973
0
Тоттенхэм – Милан – 0:0. Очередной провал шпор. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

8 марта на «Тоттенхэм Хотспур» проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Тоттенхэм» играет с «Миланом».

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Первый поединок, который прошел в Милане, остался за итальянской командой – 1:0. По итогу двух встреч «Милан» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Тоттенхэм – Милан – 0:0 [первый матч – 0:1]

События матча

77’
Кристиан Ромеро (Тоттенхэм) получает красную карточку.
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Тоттенхэм Милан Тоттенхэм - Милан видео голов и обзор Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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