Матч начнется на 10 минут позже из-за того, что автобусы команд опоздали на стадион
Лига чемпионов09 марта 2023, 00:30 | Обновлено 09 марта 2023, 01:13
973
0
Тоттенхэм – Милан – 0:0. Очередной провал шпор. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов
09 марта 2023, 00:30 | Обновлено 09 марта 2023, 01:13
973
0
8 марта на «Тоттенхэм Хотспур» проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Тоттенхэм» играет с «Миланом».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый поединок, который прошел в Милане, остался за итальянской командой – 1:0. По итогу двух встреч «Милан» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Тоттенхэм – Милан – 0:0 [первый матч – 0:1]
События матча
77’
Кристиан Ромеро (Тоттенхэм) получает красную карточку.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 марта 2023, 09:18 0
Маркиньос Сиприано досрочно покинет «Крузейро»
Футбол | 08 марта 2023, 22:45 0
9 марта в Варшаве оранжево-черные сыграют поединок 1/8 финала Лиги Европы
Футбол | 08.03.2023, 11:00
Бокс | 08.03.2023, 10:35
Футбол | 08.03.2023, 22:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.03.2023, 19:28 7
08.03.2023, 13:05 12
07.03.2023, 19:11 1
07.03.2023, 11:20 24
07.03.2023, 13:11 7
07.03.2023, 06:45 35
07.03.2023, 02:57 4