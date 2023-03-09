8 марта на «Тоттенхэм Хотспур» проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Тоттенхэм» играет с «Миланом».

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Первый поединок, который прошел в Милане, остался за итальянской командой – 1:0. По итогу двух встреч «Милан» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Тоттенхэм – Милан – 0:0 [первый матч – 0:1]