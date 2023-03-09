ПИОЛИ: «Милан показал характер. Мы не сдались и заслужили победу»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (1:0, 0:0) по сумме двух матчей 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Знали, что будет тяжело, но справились. Я просил ребят показать характер. Мы ни разу не сдались и заслужили победу. Теперь нужно двигаться вперед шаг за шагом. Не стоит забегать далеко вперед. Мы вышли в четвертьфинал. Посмотрим, как пройдет жеребьевка».

Вратарь «Милана» Майк Меньян:

«Я счастлив. Мы хорошо подготовились и были полностью сосредоточены на игре. Этот турнир особенный для «Милана». С этого момента надо двигаться от матча к матчу».

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали:

«Это много значит для меня и для всех нас. Все хорошо знали, какой путь мы проделали до этой стадии, какие трудности были на нашем пути и как мы с ними справлялись. Сейчас сложно выразить эмоции словами. Они особенные. Мы отдали все силы в этой игре. Очень хотели выйти в следующий раунд».

Нападающий «Милана» Оливье Жиру:

«Превосходный результат. Я сказал ребятам, что мы заслуживаем играть в Лиге чемпионов. И мы хотели хорошо выступить. Мы вышли в плей-офф и заслужили эту победу, хотя могли забить больше. Мы показали свой класс и командный дух. Могли выиграть и в этом матче».

Легенда «Милана» Кларенс Зеедорф:

«Это был не самый зрелищный матч, но Милан мало чем рисковал, контролировал ситуацию и мог забить. В целом, россонери прекрасно справились со своей задачей. Мои поздравления!

Легенда «Милана» Андрей Шевченко:

«Мои поздравления Милану. Это прекрасный результат. Я очень рад за команду. Не хватило только забитого мяча».

Защитник «Милана» Фикайо Томори получил награду лучшему игроку матча.

Технические наблюдатели УЕФА пояснили свой выбор: «Милан сильно сыграл в обороне. Гости мало что позволили сопернику, а Томори лучше всех проявил себя в надежной линии обороны итальянцев. Англичанин блестяще сыграл на родине и смело шел в атаку, когда того требовала ситуация».