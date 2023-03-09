Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПИОЛИ: «Милан показал характер. Мы не сдались и заслужили победу»
Лига Чемпионов
Тоттенхэм
08.03.2023 22:10 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 0 : 0
Милан Проходит дальше
Матч начался на 10 минут позже из-за того, что автобусы команд опоздали на стадион
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
09 марта 2023, 06:15 | Обновлено 09 марта 2023, 06:23
397
0

ПИОЛИ: «Милан показал характер. Мы не сдались и заслужили победу»

Россонери сохранили ворота на замке и впервые за 11 лет вышли в 1/4 финала ЛЧ

09 марта 2023, 06:15 | Обновлено 09 марта 2023, 06:23
397
0
ПИОЛИ: «Милан показал характер. Мы не сдались и заслужили победу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (1:0, 0:0) по сумме двух матчей 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Знали, что будет тяжело, но справились. Я просил ребят показать характер. Мы ни разу не сдались и заслужили победу. Теперь нужно двигаться вперед шаг за шагом. Не стоит забегать далеко вперед. Мы вышли в четвертьфинал. Посмотрим, как пройдет жеребьевка».

Вратарь «Милана» Майк Меньян:

«Я счастлив. Мы хорошо подготовились и были полностью сосредоточены на игре. Этот турнир особенный для «Милана». С этого момента надо двигаться от матча к матчу».

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали:

«Это много значит для меня и для всех нас. Все хорошо знали, какой путь мы проделали до этой стадии, какие трудности были на нашем пути и как мы с ними справлялись. Сейчас сложно выразить эмоции словами. Они особенные. Мы отдали все силы в этой игре. Очень хотели выйти в следующий раунд».

Нападающий «Милана» Оливье Жиру:

«Превосходный результат. Я сказал ребятам, что мы заслуживаем играть в Лиге чемпионов. И мы хотели хорошо выступить. Мы вышли в плей-офф и заслужили эту победу, хотя могли забить больше. Мы показали свой класс и командный дух. Могли выиграть и в этом матче».

Легенда «Милана» Кларенс Зеедорф:

«Это был не самый зрелищный матч, но Милан мало чем рисковал, контролировал ситуацию и мог забить. В целом, россонери прекрасно справились со своей задачей. Мои поздравления!

Легенда «Милана» Андрей Шевченко:

«Мои поздравления Милану. Это прекрасный результат. Я очень рад за команду. Не хватило только забитого мяча».

Защитник «Милана» Фикайо Томори получил награду лучшему игроку матча.

Технические наблюдатели УЕФА пояснили свой выбор: «Милан сильно сыграл в обороне. Гости мало что позволили сопернику, а Томори лучше всех проявил себя в надежной линии обороны итальянцев. Англичанин блестяще сыграл на родине и смело шел в атаку, когда того требовала ситуация».

События матча

77’
Кристиан Ромеро (Тоттенхэм) получает красную карточку.
По теме:
ШЕВЧЕНКО: «Мои поздравления Милану. Не хватило только забитого мяча»
КОНТЕ: «Тоттенхэму не хватает лидера, который мог бы решить исход матча»
Данилу ПЕРЕЙРА: «Тяжело вот так вылетать, но такова Лига чемпионов»
Милан Тоттенхэм Лига чемпионов Тоттенхэм - Милан Стефано Пиоли Майк Меньян Сандро Тонали Оливье Жиру Кларенс Зеедорф Андрей Шевченко Фикайо Томори
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леонид БУРЯК: «Я в шоке от решения Петракова»
Футбол | 08 марта 2023, 11:40 22
Леонид БУРЯК: «Я в шоке от решения Петракова»
Леонид БУРЯК: «Я в шоке от решения Петракова»

Специалист – о вызове в сборную Армении четырех игроков из чемпионата россии

Бесславный конец. Бразильский клуб вернет футболиста в Шахтер
Футбол | 08 марта 2023, 09:18 0
Бесславный конец. Бразильский клуб вернет футболиста в Шахтер
Бесславный конец. Бразильский клуб вернет футболиста в Шахтер

Маркиньос Сиприано досрочно покинет «Крузейро»

Новый поворот. Усик предложил Фьюри поделить гонорар 60 на 40
Бокс | 08.03.2023, 13:05
Новый поворот. Усик предложил Фьюри поделить гонорар 60 на 40
Новый поворот. Усик предложил Фьюри поделить гонорар 60 на 40
НАГЕЛЬСМАНН: «Заслужили победу. У нас был много свободного пространства»
Футбол | 09.03.2023, 01:59
НАГЕЛЬСМАНН: «Заслужили победу. У нас был много свободного пространства»
НАГЕЛЬСМАНН: «Заслужили победу. У нас был много свободного пространства»
Сдержали Мбаппе. Бавария выбила ПСЖ из плей-офф Лиги чемпионов
Футбол | 08.03.2023, 23:56
Сдержали Мбаппе. Бавария выбила ПСЖ из плей-офф Лиги чемпионов
Сдержали Мбаппе. Бавария выбила ПСЖ из плей-офф Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ГОРДОН: «Поворознюк? Эта чучундра будет вопить. Скоро кульминация»
ГОРДОН: «Поворознюк? Эта чучундра будет вопить. Скоро кульминация»
07.03.2023, 06:45 35
Футбол
Три армейских корпуса. ВСУ нужно 60 тысяч человек для контрнаступления
Три армейских корпуса. ВСУ нужно 60 тысяч человек для контрнаступления
08.03.2023, 15:13 1
Война
Лукашенко сорвался и оскорбил Зеленского
Лукашенко сорвался и оскорбил Зеленского
07.03.2023, 18:11 16
Война
«Это такая быдлота». СИКАН – о том, как ударил россиянина
«Это такая быдлота». СИКАН – о том, как ударил россиянина
08.03.2023, 19:27 4
Футбол
Марта КОСТЮК: «Мой парень – украинец, потому что украинцы – самые лучшие»
Марта КОСТЮК: «Мой парень – украинец, потому что украинцы – самые лучшие»
07.03.2023, 23:55 2
Теннис
Мудрику может грозить снижение зарплаты в Челси
Мудрику может грозить снижение зарплаты в Челси
07.03.2023, 17:59 12
Футбол
Экс-игрока Зари отстранили от игр в Германии из-за поддержки россии
Экс-игрока Зари отстранили от игр в Германии из-за поддержки россии
07.03.2023, 02:57 4
Футбол
Мудрик – в четвертьфинале. Челси переиграл Боруссию в ответном матче ЛЧ
Мудрик – в четвертьфинале. Челси переиграл Боруссию в ответном матче ЛЧ
08.03.2023, 00:09 100
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности