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Лига Чемпионов
Тоттенхэм
08.03.2023 22:00 2-й матч. Результат первого матча 0:1 - : -
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
08 марта 2023, 03:11 | Обновлено 08 марта 2023, 03:19
21
0

Тоттенхэм – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 8 марта в 22:00 по Киеву

08 марта 2023, 03:11 | Обновлено 08 марта 2023, 03:19
21
0
Тоттенхэм – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 8 марта, на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Тоттенхэм» встретится с «Миланом».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.

Первая встреча команд в Милане завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0.

«Тоттенхэм» в этом сезоне сталкивается с проблемами и не особенно стабилен, в целом. Но при этом держится на достаточно высоком уровне, и может достичь успеха в различных турнирах.

«Милан» очень тяжело начинал 2023-й год. Тут и поражения в Кубке и Суперкубке, причем в последнем поединок обернулся в дерби, что принесло 0:3 с «Интером». Да и в Серии А были сначала два поражения, а потом - и три поражения кряду, в том числе 0:4 от «Лацио» и 2:5 от скромного сейчас «Сассуоло». Но к середине февраля «россонери» получилось ожить.

Тоттенхэм – Милан. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

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Лига чемпионов смотреть онлайн Милан Тоттенхэм Тоттенхэм - Милан
Источник Sport.ua
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