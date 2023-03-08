В среду, 8 марта, на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Тоттенхэм» встретится с «Миланом».

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Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.

Первая встреча команд в Милане завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0.

«Тоттенхэм» в этом сезоне сталкивается с проблемами и не особенно стабилен, в целом. Но при этом держится на достаточно высоком уровне, и может достичь успеха в различных турнирах.

«Милан» очень тяжело начинал 2023-й год. Тут и поражения в Кубке и Суперкубке, причем в последнем поединок обернулся в дерби, что принесло 0:3 с «Интером». Да и в Серии А были сначала два поражения, а потом - и три поражения кряду, в том числе 0:4 от «Лацио» и 2:5 от скромного сейчас «Сассуоло». Но к середине февраля «россонери» получилось ожить.

Тоттенхэм – Милан. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.