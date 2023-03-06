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Милан
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Лига чемпионов
06 марта 2023, 11:40 |
134
0

Тоттенхэм – Милан. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 8 марта в 22:00 по Киеву

06 марта 2023, 11:40 |
134
0
Тоттенхэм – Милан. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

8 марта на «Тоттенхэм Хотспур» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Тоттенхэм» встретится с «Миланом». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

Тоттенхэм

Команда в этом сезоне сталкивается с проблемами и не особенно стабильна в целом. Но при этом держится на достаточно высоком уровне, и может достичь успеха на различных турнирах. Неделю назад в кубке играли с набравшем обороты Шеффилд Юнайтед, пусть он играет в Чемпионшипе. И с подопечными Хеккингботома сенсационно проиграли, снова лишившись шансов взять титул. Параллельно нужно не сбавлять обороты в АПЛ - там шпоры пытаются, и небезуспешно, бороться за сохранение 4-го места. Но и там осечка: проиграли сухо Вулверхэмптон. В Лиге чемпионов англичане тоже сталкивались с проблемами, и из группы, при не самых сложных противниках, только в 6-м туре смогли оформить выход в плей-офф. Да и в Италии подопечные Антонио Конте усложнили себе задачу, но не критично - есть все шансы пройти дальше.

Милан

Клуб очень тяжело начинал 2023-й году. Тут и поражения в кубке и Суперкубке, причем в последнем поединок обернулся в дерби, что принес 0-3 с Интером. Да и в Серии А были сначала 2 поражения, а потом - и 3 поражения кряду, в том числе 0-4 от Лацио и 2-5 со скромным сейчас Сассуоло. Но к середине февраля получилось ожить. Сначала были 1-0 с Торино, как раз в Кальчо, а потом единственный гол Браима Диаса как раз позволил обыграть Тоттенхэм в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. После этого получилось взять максимум, с Монцей и даже Аталантой, закрепившись на 3-м месте. Правда, с Фиорентиной последовали 1-2.

Статистика личных встреч

До этого клубы в официальных поединках играли дважды, в 1972-м и 2011-м году. И тогда лучше оба раза был Тоттенхэм - по победе и ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у Тоттенхэма вполне неплохие шансы выиграть дома у гостей из Италии.

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Источник Sport.ua
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