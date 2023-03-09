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WTA
09 марта 2023, 03:43 | Обновлено 09 марта 2023, 04:03
334
0

Цуренко пробилась во второй раунд турнира WTA в американском Индиан-Уэллсе

В первом раунде украинка в двух сетах победила Чжу Линь из Китая

09 марта 2023, 03:43 | Обновлено 09 марта 2023, 04:03
334
0
Цуренко пробилась во второй раунд турнира WTA в американском Индиан-Уэллсе
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 95) пробилась во второй раунд турнира WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе.

В первом раунде украинка, которая преодолела квалификацию, победила Чжу Линь из Китая (WTA 33).

Матч длился 1 час 43 минуты и завершился в двух сетах в пользу Цуренко.

Во втором раунде Цуренко сыграет против Донны Векич из Хорватии, сеяной под 29-м номером.

WTA 1000. Индиан-Уэллс (США). Первый раунд

Леся Цуренко (Украина) [Q] – Чжу Линь (Китай) – 6:4, 6:3

Нижняя секция сетки турнира

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Леся Цуренко WTA Индиан-Уэллс Чжу Линь
Источник Sport.ua
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