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WTA
08 марта 2023, 01:47 | Обновлено 08 марта 2023, 02:38
374
0

Королева квалификации. Цуренко вышла в основу крупного турнира в США

Леся в финале квалификации в трех сетах обыграла британку Кэти Бултер

08 марта 2023, 01:47 | Обновлено 08 марта 2023, 02:38
374
0
Королева квалификации. Цуренко вышла в основу крупного турнира в США
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 95) в финале отбора к хардовому турниру серии WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) обыграла Кэти Бултер (Великобритания, WTA 151).

Матч завершился в трех сетах за 2 часа и 33 минуты. Выиграв первую партию, Леся уступила вторую на тай-брейке.

В третьем сете, уступая 1:3, Цуренко сумела перевернуть ход игры, сделала два брейка и получила перевес 5:3, который затем реализовала на своей подаче (6:4).

Цуренко в текущем сезоне трижды играла в квалификациях к турнирам и все 3 раза успешно проходила сито отбора.

WTA 1000. Индиан-Уэллс. Финал квалификации

Леся Цуренко (Украина) [9] – Кэти Бултер (Великобритания) – 6:3, 6:7 (4:7), 6:4

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Кэти Бултер Леся Цуренко WTA Индиан-Уэллс
Источник Sport.ua
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