Уверенный камбэк. Цуренко обыграла американку в квалификации Индиан-Уэллса
Украинка одержала победу в трехсетовом поединке
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№95 WTA) с победы стартовала в квалификации турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс. В первом раунде отбора украинка в трех сетах обыграла американку Тейлор Таунсенд (№123 WTA).
Цуренко проиграла первый сет на тай-брейке, но в двух следующих партиях не оставила шансов сопернице.
В матче за выход в основную сетку украинка сыграет с британкой Кэти Бултер (№151 WTA).
Индиан-Уэллс. Квалификация.
Леся Цуренко – Тейлор Таунсенд – 6:7(5), 6:1, 6:1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Из-за аварии форвард киевлян не был включен в заявку на матч 16-го тура УПЛ
Видео военного преступления рашистов вызвало большой резонанс в соцсетях