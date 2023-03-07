Уверенный камбэк. Цуренко обыграла американку в квалификации Индиан-Уэллса

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№95 WTA) с победы стартовала в квалификации турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс. В первом раунде отбора украинка в трех сетах обыграла американку Тейлор Таунсенд (№123 WTA).

Цуренко проиграла первый сет на тай-брейке, но в двух следующих партиях не оставила шансов сопернице.

В матче за выход в основную сетку украинка сыграет с британкой Кэти Бултер (№151 WTA).

Индиан-Уэллс. Квалификация.

Леся Цуренко – Тейлор Таунсенд – 6:7(5), 6:1, 6:1