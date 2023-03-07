Підтримати
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Уверенный камбэк. Цуренко обыграла американку в квалификации Индиан-Уэллса
WTA
07 марта 2023, 05:03 |
246
0

Уверенный камбэк. Цуренко обыграла американку в квалификации Индиан-Уэллса

Украинка одержала победу в трехсетовом поединке

07 марта 2023, 05:03 |
246
0
Уверенный камбэк. Цуренко обыграла американку в квалификации Индиан-Уэллса
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№95 WTA) с победы стартовала в квалификации турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс. В первом раунде отбора украинка в трех сетах обыграла американку Тейлор Таунсенд (№123 WTA).

Цуренко проиграла первый сет на тай-брейке, но в двух следующих партиях не оставила шансов сопернице.

В матче за выход в основную сетку украинка сыграет с британкой Кэти Бултер (№151 WTA).

Индиан-Уэллс. Квалификация.

Леся Цуренко Тейлор Таунсенд – 6:7(5), 6:1, 6:1

По теме:
Индиан-Уэллс. Украинки узнали соперниц в основной сетке
Леся Цуренко – Тейлор Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Индиан-Уэллс. Завацкая проиграла в квалификации немке
Леся Цуренко Тейлор Таунсенд WTA Индиан-Уэллс
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Поворот не туда. Супряга попал в ДТП перед матчем Динамо против Ингульца
Футбол | 06 марта 2023, 20:40 8
Поворот не туда. Супряга попал в ДТП перед матчем Динамо против Ингульца
Поворот не туда. Супряга попал в ДТП перед матчем Динамо против Ингульца

Из-за аварии форвард киевлян не был включен в заявку на матч 16-го тура УПЛ

Мудрик выложил в сторис видео, где орки убили украинца за «Слава Украине»
Футбол | 06 марта 2023, 22:48 13
Мудрик выложил в сторис видео, где орки убили украинца за «Слава Украине»
Мудрик выложил в сторис видео, где орки убили украинца за «Слава Украине»

Видео военного преступления рашистов вызвало большой резонанс в соцсетях

Чей воин? Долгополов наехал на Ломаченко за фото с другом кадырова
Теннис | 06.03.2023, 12:55
Чей воин? Долгополов наехал на Ломаченко за фото с другом кадырова
Чей воин? Долгополов наехал на Ломаченко за фото с другом кадырова
Турнирная таблица УПЛ. На вершине – двоевластие: Шахтер догнал Днепр-1
Футбол | 06.03.2023, 17:05
Турнирная таблица УПЛ. На вершине – двоевластие: Шахтер догнал Днепр-1
Турнирная таблица УПЛ. На вершине – двоевластие: Шахтер догнал Днепр-1
Долгожданный титул Костюк, триумф Стародубцевой и каминг-аут Приходько
Теннис | 06.03.2023, 08:30
Долгожданный титул Костюк, триумф Стародубцевой и каминг-аут Приходько
Долгожданный титул Костюк, триумф Стародубцевой и каминг-аут Приходько
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вышел Малиновский – команда забила. Марсель на выезде обыграл Ренн
Вышел Малиновский – команда забила. Марсель на выезде обыграл Ренн
05.03.2023, 23:45
Футбол
Удостоенный сравнения с Пеле: 5 индивидуальных вершин Владимира Бессонова
Удостоенный сравнения с Пеле: 5 индивидуальных вершин Владимира Бессонова
05.03.2023, 10:00 10
Футбол
Магучих и Табашник завоевали медали на чемпионате Европы в Стамбуле
Магучих и Табашник завоевали медали на чемпионате Европы в Стамбуле
05.03.2023, 10:24 10
Другие виды
Пидручный досрочно завершил сезон: известна причина
Пидручный досрочно завершил сезон: известна причина
05.03.2023, 17:50 2
Биатлон
Залужный решил продолжать оборону Бахмута
Залужный решил продолжать оборону Бахмута
06.03.2023, 15:11 22
Война
ВИДЕО. Гол-пушка Ракицкого добил Металлист 1925
ВИДЕО. Гол-пушка Ракицкого добил Металлист 1925
05.03.2023, 15:58 8
Футбол
Тайный KDB, или легенда клуба? Реакция фанатов Арсенала на игру Зинченко
Тайный KDB, или легенда клуба? Реакция фанатов Арсенала на игру Зинченко
05.03.2023, 06:45 6
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
06.03.2023, 04:00
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности