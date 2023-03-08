Леонид БУРЯК: «Я в шоке от решения Петракова»
Специалист – о вызове в сборную Армении четырех игроков из чемпионата россии
Заслуженный тренер Украины Леонид Буряк поделился мнением о решении главного тренера сборной Армении Александра Петракова вызвать футболистов из чемпионата россии.
«Я читал, что он взял с чемпионата россии, с «Локомотива» и еще откуда-то. Сложно это все.
Что говорят люди и что делают – это разные вещи. К сожалению, это наша действительность. Я тоже этого не пойму. Сложно сказать, [чем руководствовался Петраков,] особенно в той ситуации, в какой сейчас вся наша страна. Это все чуть-чуть не воспринимается. Есть ведь масса футболистов, которые играют в других странах. В свое время ведь их сборная натурализовала и французов, и аргентинцев армянского происхождения. Честно говоря, я в шоке от всего этого», - сказал Буряк.
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А кого надо было? Французов, аргентинцев?
Или учитывая ситуацию он должен был вызвать в армянскую сборную украинцев?
Я в шоке от Буряка.
Ось якого він їх очолив, це вже інше питання
Петракова просто легко обгадити, облювати та звинуватити в чомусь.
Хоча він не є політиком, йому не належать телеканали, в нього нема мільярдів, він не контролює економіку та політику в Україні.
Тому обгадити Петракова - дозволено усіляким змі, які відстоюють інтереси футбольних олігархів.