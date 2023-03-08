Леонид БУРЯК: «Я в шоке от решения Петракова»

Заслуженный тренер Украины Леонид Буряк поделился мнением о решении главного тренера сборной Армении Александра Петракова вызвать футболистов из чемпионата россии.

«Я читал, что он взял с чемпионата россии, с «Локомотива» и еще откуда-то. Сложно это все.

Что говорят люди и что делают – это разные вещи. К сожалению, это наша действительность. Я тоже этого не пойму. Сложно сказать, [чем руководствовался Петраков,] особенно в той ситуации, в какой сейчас вся наша страна. Это все чуть-чуть не воспринимается. Есть ведь масса футболистов, которые играют в других странах. В свое время ведь их сборная натурализовала и французов, и аргентинцев армянского происхождения. Честно говоря, я в шоке от всего этого», - сказал Буряк.