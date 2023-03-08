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08 марта 2023, 11:40 | Обновлено 08 марта 2023, 12:22
5402
10

Леонид БУРЯК: «Я в шоке от решения Петракова»

Специалист – о вызове в сборную Армении четырех игроков из чемпионата россии

08 марта 2023, 11:40 | Обновлено 08 марта 2023, 12:22
5402
10
Леонид БУРЯК: «Я в шоке от решения Петракова»
dynamo.kiev.ua. Леонид Буряк

Заслуженный тренер Украины Леонид Буряк поделился мнением о решении главного тренера сборной Армении Александра Петракова вызвать футболистов из чемпионата россии.

«Я читал, что он взял с чемпионата россии, с «Локомотива» и еще откуда-то. Сложно это все.

Что говорят люди и что делают – это разные вещи. К сожалению, это наша действительность. Я тоже этого не пойму. Сложно сказать, [чем руководствовался Петраков,] особенно в той ситуации, в какой сейчас вся наша страна. Это все чуть-чуть не воспринимается. Есть ведь масса футболистов, которые играют в других странах. В свое время ведь их сборная натурализовала и французов, и аргентинцев армянского происхождения. Честно говоря, я в шоке от всего этого», - сказал Буряк.

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Петраков вызвал в сборную Армении четыре игрока из чемпионата россии
Леонид Буряк Александр Петраков сборная Армении по футболу
Источник FanDay
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Комментарии 10
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xvalenok02
Буряк в шоке от того, что Петраков вызвал армян в армянскую сборную?
А кого надо было? Французов, аргентинцев?
Или учитывая ситуацию он должен был вызвать в армянскую сборную украинцев?
Я в шоке от Буряка.
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+9
pol-55
Зовсім недавно Петраков,мабуть також був в шоці від рішень...
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+3
Alex AS
а то буряк именно не вызвал бы их, будто там выбор особо есть 
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+3
Нико ФИН
А чому не шокований, що наші тенісисти постійно змагаються з рашистами і бульбашистами? А Петраков робить свою справуі він патріот України. А чому нічого не чути про добрі справи Буряка? Що він зробив? Хоча б заяви про своє ставлення до війни. Щось я не памятаю таких.
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
vitaha33
Якась дивна постановка питання. Чому вірмени не можуть грати в росії? У них з ними війна? Ні. Вірменія завжди була проросійська. Йому, як тренеру, зададуть питання, чому ви не викликає те тих гравців, якщо вони сильніші за інших. Що він відповість? Він ж не росіян покликав.
Ось якого він їх очолив, це вже інше питання
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+2
GloryUkraine
А Буряк не шокований, що Рахитський грає в Шахтарі?
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+1
Nick.Grabowski
Вірменія - це зовсім інша держава. Вірмени не вбивають українців. Звісно, що Петраков міг обрати якесь інше місце професійної реалізації. Але побачимо як воно буде з часом. Вірменія у війні з нами участі прямої не приймає.
Петракова просто легко обгадити, облювати та звинуватити в чомусь.
Хоча він не є політиком, йому не належать телеканали, в нього нема мільярдів, він не контролює економіку та політику в Україні.
Тому обгадити Петракова - дозволено усіляким змі, які відстоюють інтереси футбольних олігархів.
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0
Fred14
Если бы сказали что Петраков не должен был ехать работать в Армению то да согласен .Армения пророссийское государство .Но не вызывать он не может .это не его компетенция 
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-1
Анатолій Чорнобук
В кожній країні з діаспорою вірмен є футболісти... Але Петраков виходив з реалій місця роботи. 
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-1
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