Петраков вызвал в сборную Армении четыре игрока из чемпионата россии

Главный тренер национальной сборной Армении Александр Петраков пригласил 15 футболистов, выступающих за рубежом, для подготовки к матчу отборочного раунда чемпионата Европы 2024-го года с Турцией.

Отметим, что в списке фигурируют четыре игрока, которые выступают в чемпионате россии.

Наир Тикнисян - «локомотив» (москва, россия)

Георгий Арутюнян - «краснодар-2» (россия)

Эдуард Сперцян - «краснодар» (россия)

Хорен Байрамян - «ростов» (россия)

Игра с Турцией состоится 25-го марта.