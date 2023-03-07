Чемпионат Европы07 марта 2023, 14:55 | Обновлено 07 марта 2023, 14:56
1446
6
Петраков вызвал в сборную Армении четыре игрока из чемпионата россии
Армения будет готовиться к матчу отборочного раунда чемпионата Европы 2024-го года с Турцией
07 марта 2023, 14:55 | Обновлено 07 марта 2023, 14:56
1446
6
Главный тренер национальной сборной Армении Александр Петраков пригласил 15 футболистов, выступающих за рубежом, для подготовки к матчу отборочного раунда чемпионата Европы 2024-го года с Турцией.
Отметим, что в списке фигурируют четыре игрока, которые выступают в чемпионате россии.
- Наир Тикнисян - «локомотив» (москва, россия)
- Георгий Арутюнян - «краснодар-2» (россия)
- Эдуард Сперцян - «краснодар» (россия)
- Хорен Байрамян - «ростов» (россия)
Игра с Турцией состоится 25-го марта.
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Комментарии 6
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Він тренер збірної ВІРМЕНІЇ, а не України, які до нього питання?
Він знав на що йде і куди йде. В збірну країни, яка на даний час є союзником агресора. Тому і хейту від наших футбольних вболівальників хай не дивується.
вунцех барев ахпери, ох ці армяшки, не думав, що Петраков очолить збірну армях
Арсения это вассал россии .Это в Украине дома Петраков может командовать .А там он тренер легионер
Тут нічого не поробиш.
Гастрабайтер
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