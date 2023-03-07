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  4. Петраков вызвал в сборную Армении четыре игрока из чемпионата россии
Чемпионат Европы
07 марта 2023, 14:55 | Обновлено 07 марта 2023, 14:56
1446
6

Петраков вызвал в сборную Армении четыре игрока из чемпионата россии

Армения будет готовиться к матчу отборочного раунда чемпионата Европы 2024-го года с Турцией

07 марта 2023, 14:55 | Обновлено 07 марта 2023, 14:56
1446
6
Петраков вызвал в сборную Армении четыре игрока из чемпионата россии
ffa.am. Александр Петраков

Главный тренер национальной сборной Армении Александр Петраков пригласил 15 футболистов, выступающих за рубежом, для подготовки к матчу отборочного раунда чемпионата Европы 2024-го года с Турцией.

Отметим, что в списке фигурируют четыре игрока, которые выступают в чемпионате россии.

  • Наир Тикнисян - «локомотив» (москва, россия)
  • Георгий Арутюнян - «краснодар-2» (россия)
  • Эдуард Сперцян - «краснодар» (россия)
  • Хорен Байрамян - «ростов» (россия)

Игра с Турцией состоится 25-го марта.

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Источник News.am
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Комментарии 6
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Serhii P.
Він тренер збірної ВІРМЕНІЇ, а не України, які до нього питання?
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+5
shoko
Він знав на що йде і куди йде. В збірну країни, яка на даний час є союзником  агресора. Тому і хейту від наших  футбольних вболівальників хай не дивується.
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+2
Andrey_1992
вунцех барев ахпери, ох ці армяшки, не думав, що Петраков очолить збірну армях
Ответить
+1
Fred14
Арсения это вассал россии .Это в Украине дома Петраков может командовать .А там он тренер легионер 
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0
GloryUkraine
Тут нічого не поробиш. 
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0
BAD👣BOY
Гастрабайтер
Ответить
-1
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