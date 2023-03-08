Игрок Шахтера нарасхват. Многие клубы претендуют на забивного легионера

23-летний израильский вингер «Шахтера» Манор Соломон, который в текущем сезоне на правах аренды выступает за «Фулхэм», является интересной фигурой на трансферном рынке для многих клубов Европы.

Как сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо, летом Соломон вернется в «Шахтер», но виды на него имеют «многие клубы».

В текущем сезоне Соломон провел 12 матчей за лондонскую команду, в которых отличился 5 забитыми мячами. Интересно, что все 5 голов за «дачников» израильтянин забил в 5 последних матчах команды – по одному в каждом из поединков.