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Украина. Премьер лига
08 марта 2023, 08:05 |
1904
1

Игрок Шахтера нарасхват. Многие клубы претендуют на забивного легионера

Манор Соломон является интересной фигурой на трансферном рынке Европы

08 марта 2023, 08:05 |
1904
1
Игрок Шахтера нарасхват. Многие клубы претендуют на забивного легионера
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

23-летний израильский вингер «Шахтера» Манор Соломон, который в текущем сезоне на правах аренды выступает за «Фулхэм», является интересной фигурой на трансферном рынке для многих клубов Европы.

Как сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо, летом Соломон вернется в «Шахтер», но виды на него имеют «многие клубы».

В текущем сезоне Соломон провел 12 матчей за лондонскую команду, в которых отличился 5 забитыми мячами. Интересно, что все 5 голов за «дачников» израильтянин забил в 5 последних матчах команды – по одному в каждом из поединков.

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Манор Соломон Шахтер Донецк Фулхэм трансферы трансферы УПЛ трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 1
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Fred14
Если сказать по честному то Соломон действительно стоит нормальных денег. Очень полезный игрок в Фулхэм .везде отрабатывает .Челси нужно было покупать Соломона но не Мудрика .
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