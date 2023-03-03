Барселона заинтересована в трансфере игрока Шахтера

Каталонская «Барселона» изучает возможности усиления состава в летнее трансферное окно, причем без серьезных финансовых затрат.

В поле зрения «блаугранас» входят игроки с истекающими контрактами, а также те, кто может быть доступен по сниженной стоимости.

Одной из наиболее интересных фигур для «Барселоны» на рынке является израильский вингер «Шахтера» Манор Соломон, контракт которого с «горняками» истекает 31 декабря.

В настоящий момент Соломон на правах аренды выступает в АПЛ за «Фулхэм», и этот клуб, а также «Арсенал» и «Тоттенхэм» всерьез заинтересованы в том, чтобы также добиться трансфера израильтянина на полноценной основе.