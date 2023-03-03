Барселона заинтересована в трансфере игрока Шахтера
Манор Соломон летом может перебраться в Испанию
Каталонская «Барселона» изучает возможности усиления состава в летнее трансферное окно, причем без серьезных финансовых затрат.
В поле зрения «блаугранас» входят игроки с истекающими контрактами, а также те, кто может быть доступен по сниженной стоимости.
Одной из наиболее интересных фигур для «Барселоны» на рынке является израильский вингер «Шахтера» Манор Соломон, контракт которого с «горняками» истекает 31 декабря.
В настоящий момент Соломон на правах аренды выступает в АПЛ за «Фулхэм», и этот клуб, а также «Арсенал» и «Тоттенхэм» всерьез заинтересованы в том, чтобы также добиться трансфера израильтянина на полноценной основе.
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И Барселона как раз вариант который ищет недорогих игроков на замену.
Ну заслужил Соломон не Фулхем , но будет Фулхем, который выкупит.
А Барселона для повышения ставок. Ахметов так говорил, это азарт и стратегия
Такой бред, если честно, просто жесть. То, что он скоро может уйти свободным игроком не означает, что Барса будет подбирать все подряд что стоит копейки.
Крайние матчи он начал регулярно забивать, но это ж блин не означает, что за ним теперь очередь выстроилась. Скорее всего он попал в список возможных приобретений Барсы, в котором наверно ещё человек 20-30 есть, если не больше.