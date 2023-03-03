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Украина. Премьер лига
03 марта 2023, 21:57 |
5119
19

Барселона заинтересована в трансфере игрока Шахтера

Манор Соломон летом может перебраться в Испанию

03 марта 2023, 21:57 |
5119
19
Барселона заинтересована в трансфере игрока Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

Каталонская «Барселона» изучает возможности усиления состава в летнее трансферное окно, причем без серьезных финансовых затрат.

В поле зрения «блаугранас» входят игроки с истекающими контрактами, а также те, кто может быть доступен по сниженной стоимости.

Одной из наиболее интересных фигур для «Барселоны» на рынке является израильский вингер «Шахтера» Манор Соломон, контракт которого с «горняками» истекает 31 декабря.

В настоящий момент Соломон на правах аренды выступает в АПЛ за «Фулхэм», и этот клуб, а также «Арсенал» и «Тоттенхэм» всерьез заинтересованы в том, чтобы также добиться трансфера израильтянина на полноценной основе.

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Источник Fichajes.net
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Комментарии 19
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avk2307
Шахтер уже месяц как пытается Соломона продать. Деньги нужны это понятно.
И Барселона как раз вариант который ищет недорогих игроков на замену.
Ну заслужил Соломон не Фулхем , но будет Фулхем, который выкупит.
А Барселона для повышения ставок. Ахметов так говорил, это азарт и стратегия
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+2
etorfine
СалоМен Рандом 
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+1
Andr88
Он по уровню игры так как играет сейчас за Фулхэм распорядок выше всех этих Мудриков и ему подобных в разы .Прекрасное игровое мышление .это реально топовый игрок 
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0
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Dixon
10-15 млн и расходимся 
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-1
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Remark
Я слышал, что Барса ещё и Матвиенком интересуется. Да и вообще, хочет скупить человек 6-7 бывших или теперешних игроков шахтера, так как они когда то побеждали Реал в ЛЧ.
Такой бред, если честно, просто жесть. То, что он скоро может уйти свободным игроком не означает, что Барса будет подбирать все подряд что стоит копейки.
Крайние матчи он начал регулярно забивать, но это ж блин не означает, что за ним теперь очередь выстроилась. Скорее всего он попал в список возможных приобретений Барсы, в котором наверно ещё человек 20-30 есть, если не больше.
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-4
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