Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фулхэм хочет договориться с Шахтером о выкупе контракта Соломона
Украина. Премьер лига
26 февраля 2023, 20:31 |
1897
1

Фулхэм хочет договориться с Шахтером о выкупе контракта Соломона

«Горняки» готовы летом продать израильтянина в клуб, который больше заплатит

26 февраля 2023, 20:31 |
1897
1
Фулхэм хочет договориться с Шахтером о выкупе контракта Соломона
Instagram. Манор Соломон

Лондонский «Фулхэм» изъявляет желание договориться о постоянном контракте с 23-летним израильским вингером Манором Соломоном, выступающим за «дачников» на правах аренды из «Шахтера».

Феноменальная форма Соломона в последних матчах привела к тому, что футболист и его агент вступили в контакт с боссами «Фулхэма» на предмет будущего. В лондонском клубе дали понять, что хотят договориться с «Шахтером» о полноценном трансфере израильтянина, предложив ему контракт на 4 или 5 лет с существенным повышением зарплаты, которая ныне равна 1,5 миллионам фунтам в год.

«Шахтер» не хочет потерять Соломона бесплатно, так как у того в конце года истекает контракт, а потому летом будет готов к продаже вингера. «Горняки» отдадут преимущество тому покупателю, который предложит за Манора большую сумму отступных.

Агенты Соломона пока не спешат договариваться с «Фулхэмом», и рассчитывают, что им удастся привлечь предметный интерес к своему клиенту от более богатых и авторитетных команд АПЛ – например, от «Арсенала» и «Тоттенхэма».

В нынешнем сезоне Соломон долгое время не играл за «Фулхэм» из-за травмы, однако недавно вернулся на поле и в последних трех матчах АПЛ отличился тремя забитыми мячами, хотя суммарно в этих поединках провел на поле лишь 73 минуты.

По теме:
Шахтер хочет за Трубина 40 млн евро. В претендентах – Интер и Ливерпуль
Финальная стадия просмотра. Заря может подписать еще четырех новичков
ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал экс-полузащитника Вереса и Черноморца
Манор Соломон Фулхэм Шахтер Донецк трансферы АПЛ трансферы УПЛ трансферы
Источник ynet
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Малиновский в стартовом составе Марселя на матч с ПСЖ
Футбол | 26 февраля 2023, 21:07 2
Малиновский в стартовом составе Марселя на матч с ПСЖ
Малиновский в стартовом составе Марселя на матч с ПСЖ

Украинец сыграет с первых минут в поединке 25-го тура Лиги 1

Результативный дебют. Кривцов забил гол за Интер Майами в МЛС
Футбол | 26 февраля 2023, 03:41 6
Результативный дебют. Кривцов забил гол за Интер Майами в МЛС
Результативный дебют. Кривцов забил гол за Интер Майами в МЛС

Украинец забил гол в конце первого тайма

ВИДЕО. Голевой дебют Кривцова. Как украинец забил в МЛС
Футбол | 26.02.2023, 04:18
ВИДЕО. Голевой дебют Кривцова. Как украинец забил в МЛС
ВИДЕО. Голевой дебют Кривцова. Как украинец забил в МЛС
Неконтролируемое пике. Челси с Мудриком уступил Тоттенхэму в дерби
Футбол | 26.02.2023, 17:32
Неконтролируемое пике. Челси с Мудриком уступил Тоттенхэму в дерби
Неконтролируемое пике. Челси с Мудриком уступил Тоттенхэму в дерби
Жирона c двумя автоголами обыграла Атлетик, Цыганков сделал ассист
Футбол | 26.02.2023, 16:59
Жирона c двумя автоголами обыграла Атлетик, Цыганков сделал ассист
Жирона c двумя автоголами обыграла Атлетик, Цыганков сделал ассист
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Remark
Без проблем, 102 млн и он Ваш! Все довольно просто.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Названо, по какой схеме Ребров подпишет с УАФ летом контракт
Названо, по какой схеме Ребров подпишет с УАФ летом контракт
24.02.2023, 20:35 13
Футбол
ВИДЕО. Управлял котом. Владимир Кличко в Германии испытал танк Leopard
ВИДЕО. Управлял котом. Владимир Кличко в Германии испытал танк Leopard
24.02.2023, 23:23 1
Война
Эрик ЛЕССЕР: «Не могу представить Пидручного на стрельбище с Латыповым»
Эрик ЛЕССЕР: «Не могу представить Пидручного на стрельбище с Латыповым»
25.02.2023, 14:08 3
Биатлон
Предложили игроки. Артета рассказал, как Зинченко стал капитаном
Предложили игроки. Артета рассказал, как Зинченко стал капитаном
26.02.2023, 08:49 5
Футбол
ВИДЕО. Отправился в мусор. Дитятьев снял российский флаг в Турции
ВИДЕО. Отправился в мусор. Дитятьев снял российский флаг в Турции
25.02.2023, 19:16 4
Футбол
Тренер Фейеноорда: «Были соперники, которые считались бы сильнее Шахтера»
Тренер Фейеноорда: «Были соперники, которые считались бы сильнее Шахтера»
24.02.2023, 16:48 2
Футбол
Известно, будет ли бой Усик – Фьюри бесплатно транслироваться в Украине
Известно, будет ли бой Усик – Фьюри бесплатно транслироваться в Украине
25.02.2023, 15:53 1
Бокс
Генштаб ВСУ: «Для сдерживания дезертиров рф отправила на фронт спецназ»
Генштаб ВСУ: «Для сдерживания дезертиров рф отправила на фронт спецназ»
25.02.2023, 08:38 2
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности