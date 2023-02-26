Фулхэм хочет договориться с Шахтером о выкупе контракта Соломона

Лондонский «Фулхэм» изъявляет желание договориться о постоянном контракте с 23-летним израильским вингером Манором Соломоном, выступающим за «дачников» на правах аренды из «Шахтера».

Феноменальная форма Соломона в последних матчах привела к тому, что футболист и его агент вступили в контакт с боссами «Фулхэма» на предмет будущего. В лондонском клубе дали понять, что хотят договориться с «Шахтером» о полноценном трансфере израильтянина, предложив ему контракт на 4 или 5 лет с существенным повышением зарплаты, которая ныне равна 1,5 миллионам фунтам в год.

«Шахтер» не хочет потерять Соломона бесплатно, так как у того в конце года истекает контракт, а потому летом будет готов к продаже вингера. «Горняки» отдадут преимущество тому покупателю, который предложит за Манора большую сумму отступных.

Агенты Соломона пока не спешат договариваться с «Фулхэмом», и рассчитывают, что им удастся привлечь предметный интерес к своему клиенту от более богатых и авторитетных команд АПЛ – например, от «Арсенала» и «Тоттенхэма».

В нынешнем сезоне Соломон долгое время не играл за «Фулхэм» из-за травмы, однако недавно вернулся на поле и в последних трех матчах АПЛ отличился тремя забитыми мячами, хотя суммарно в этих поединках провел на поле лишь 73 минуты.