Шахтер с нервами прошел Ренн, Днепр-1 выбыл из ЛК, Новосад взяла бронзу ЧМ
Главные новости за 23 февраля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 21 февраля.
1A. Все решила лотерея. Шахтер обыграл Ренн в серии пенальти
Коллектив Игоря Йовичевича эффектно спасся в конце овертайма
1B. Ренн – Шахтер – 2:1 (пен. 4:5). Валидол и пенальти. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы
2A. ЙОВИЧЕВИЧ: «Трубин – просто топ! Других слов у меня про него нет»
Главный тренер «Шахтера» прокомментировал итоговую победу над «Ренном»
2B. Какие команды могут стать соперником Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет уже 24 февраля в 13:00 по Киеву
3. Киприотов так и не сломили. Днепр-1 выбыл из Лиги конференций
Днепряне сыграли вничью с АЕК Ларнака
4. Ман Юнайтед благодаря голам Фреда и Антони обыграл Барселону в Лиге Европы
«Красные дьяволы» прошли дальше по сумме двух встреч
5A. Все матчи Лиги Европы. Рома отыгралась с Зальцбургом, Аякс выбыл в Берлине
23 февраля состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы
5B. День ЛК. Фиалки и Брага забили 9 голов за 2 игры, Базель прошел Трабзонспор
Завершились все матчи 1/16 финала Лиги конференций
6. Не ощутили сопротивления. Динамо одолело Ауду на сборах в Турции
Коллектив Мирчи Луческу отгрузил в ворота соперников три безответных мяча
7. Украина уступила Италии в отборе на чемпионат мира по баскетболу
Пробиться в финальный раунд украинцы не сумели
8. ВИДЕО. Киченок после победы не пожала руку россиянке на турнире в ОАЭ
Но Людмила подала руку напарнице представительницы страны-террориста
9. Украинка Новосад завоевала бронзу чемпионата мира в лыжной акробатике
29-летняя фристайлистка добилась главного успеха в карьере
10. Первый украинец в истории Лацио. Как 16-летний Максим Лехив стал римлянином
Блогер Sport.ua Сергей Тищенко пообщался с игроком юношеской команды «Лацио»
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