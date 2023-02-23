Не ощутили сопротивления. Динамо одолело Ауду на сборах в Турции

Планы киевского «Динамо» на последней неделе зимних тренировочных сборов в Турции потеряли любую логическую последовательность, присущую им до этого. Пока основные конкуренты в чемпионской гонке в лице донецкого «Шахтера» и днепровского «Днепра-1» лишь завершали последние приготовления к ответным матчам предыдущего раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА, «бело-синие» должны сыграть против латвийской «Валмиеры» в контрольном противостоянии. Однако встречу именно с этим соперником решили перенести на последний день отчетной недели.

Таким образом, образовалось свободное время в расписании, а поскольку тренерский штаб уже пообещал своим футболистам получение игровой практики, то пришлось договариваться с другим соперником. Киевляне при этом решили не изобретать велосипед, и в той же латвийской Высшей лиге нашли нового оппонента в лице пятой команды по итогу предыдущего сезона – «Ауды» из города Кекава.

Эта команда оказалась хорошо знакомой тем болельщикам, которым удается охватить собственным вниманием матчи всех украинских команд на нынешних зимних сборах, поскольку до этого «зелено-черные» проводили товарищеские встречи против «Днепра-1» (1:5) и закарпатского « Миная» (1:1). Однако «Динамо» в его текущих кондициях все же было гораздо более мощным испытанием, чем представители нашей страны до этого.

В итоге подопечные финского специалиста Симо Валакари просто не выдерживали давления со стороны оппонентов, действовавших довольно слаженно как в атаке, так и в обороне. Столичный коллектив при этом активно привлекал к розыгрышу как игроков в широких позициях на флангах, так и не забывал сужать пространство перед чужим штрафным для острых передач на Владислава Ваната. Позиционная игра от команды Луческу вызвала даже восхищение, однако результативных действий на счету киевлян в первой половине встречи так и не появилось.

Хотя моменты «Динамо» имело довольно неплохие, только завершающая фаза постоянно срывалась из-за неудачного выполнения решающего удара. Соперники при этом пытались хотя бы через стандарты подходить к воротам Нещерета, но куда лучше до перерыва у них получалось рубить соперников с ног, по итогу чего на 40 минуте Дуглас Бергквист оставил команду в меньшинстве из-за удаления за грубый фол против Дубинчака. Однако преимущества украинская команда да и не получила из-за договоренности сразу заменить игрока, совершившего грубый фол.

После перерыва ротация от Луческу была точечной, но имела заметный эффект. Кабаев едва успел появиться на поле, как на 53 минуте именно на него пошел завершающий пас Волошина к центральному входу штрафной, от которого затем произошел удар под левую стойку. «Ауда» в перерыве заменила голкипера, но Фабрис Ондоа в итоге получил еще и второй, и третий мячи себе за спину.

И постоянно игроки «Динамо» при этом целились в одну и ту же точку его ворот, словно зная о каких-то особенностях работы соперника на линии. Ванат и Караваев записали на свой счет по одному точному выстрелу, после чего игру можно было завершать досрочно, потому что футболисты Валакари так и не справились с построением собственных атак.

Следующий товарищеский матч киевское «Динамо» сыграет против латвийской «Валмиеры» 26 февраля.

Товарищеский матч.

«Динамо» Киев – «Ауда» - 3:0

Кабаев, 53, Караваев, 55, Ванат, 66

Исаевс, 27, Улимбавсевс, 34

Дуглас, 40 (грубый фол)

«Динамо» Киев (1 тайм): Нещерет – Дубинчак, Попов, Дячук, Караваев – Андриевский, Сидорчук – Волошин, Гармаш, Перрис – Ванат.

«Динамо» Киев (2 тайм): Нещерет (Моргун, 78) – Вивчаренко, Попов (Сирота, 60), Дячук (Бурда, 69), Караваев (Бенито, 68) – Гармаш, Сидорчук – Волошин, Царенко, Кабаев – Ванат.

«Ауда»: Оцолс – Бретшнайдер, Микулич, Исаевс, Дуглас – Семеновс, Улимбавсевс – Питео, Савельевс, Карамоко – Ресенде.

Стадион: «Mardan Stadium» (Анталья, Турция).

ДИНАМО КИЕВ - АУДА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 16°C