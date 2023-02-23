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Динамо Киев
23.02.2023, FT 3 : 0
Ауда
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Украина. Премьер лига
23 февраля 2023, 18:14 | Обновлено 23 февраля 2023, 18:47
544
0

Динамо – Ауда – 3:0. Разбили после перерыва. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка

23 февраля 2023, 18:14 | Обновлено 23 февраля 2023, 18:47
544
0
Динамо – Ауда – 3:0. Разбили после перерыва. Видео голов и обзор матча
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

В четверг, 23 февраля, на предсезонном сборе в Турции киевское «Динамо» провело контрольный поединок с латвийской командой «Ауда» из города Кекава.

Встреча завершилась крупной победой украинского клуба со счетом 3:0. Исход матча в свою пользу подопечные Мирчи Луческу решили во втором тайме. По голу в составе «Динамо» забили Кабаев, Караваев и Ванат.

Видеообзор матча «Динамо» – «Ауда»

1:0! Кабаев, 53 минута

2:0! Караваев, 55 минута

3:0! Ванат, 66 минута

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Динамо Киев.
56’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Динамо Киев.
54’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Динамо Киев.
42’
Игрок команды Ауда получает красную карточку.
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Динамо Киев – Ауда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо Киев Ауда видео голов и обзор товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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