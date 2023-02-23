Динамо Киев

В четверг, 23 февраля, на предсезонном сборе в Турции киевское «Динамо» провело контрольный поединок с латвийской командой «Ауда» из города Кекава.

Встреча завершилась крупной победой украинского клуба со счетом 3:0. Исход матча в свою пользу подопечные Мирчи Луческу решили во втором тайме. По голу в составе «Динамо» забили Кабаев, Караваев и Ванат.

Видеообзор матча «Динамо» – «Ауда»

1:0! Кабаев, 53 минута

2:0! Караваев, 55 минута

3:0! Ванат, 66 минута