В четверг, 23-го февраля, состоится поединок товарищеского матча, в котором сразятся «Динамо» Киев и латвийская «Ауда». Матч пройдет в Анталье (Турция), на поле стадиона «Mardan Stadium», начало в 16:00.

С латвийской «Валмиерой» киевское «Динамо» в запланированные сроки так и не встретится из-за переноса игры на воскресенье текущей недели, однако свободным очередной день на тренировочных сборах от этого точно не станет. «Ауда» – еще один коллектив из столицы Латвии, однако основанный в далеком 1969 году. Тем не менее особых достижений в истории «зелено-черных» не было, кроме Кубка страны образца прошлого года. К трофею в последствии добавилась и итоговая пятая строчка в турнирной таблице из 10 команд-участниц чемпионата.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Ауда», за которой можно следить в украинской версии сайта.