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Динамо Киев
23.02.2023 16:00 - : -
Ауда
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Украина. Премьер лига
22 февраля 2023, 22:26 |
167
0

Динамо Киев – Ауда. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

22 февраля 2023, 22:26 |
167
0
Динамо Киев – Ауда. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В четверг, 23-го февраля, состоится поединок товарищеского матча, в котором сразятся «Динамо» Киев и латвийская «Ауда». Матч пройдет в Анталье (Турция), на поле стадиона «Mardan Stadium», начало в 16:00.

С латвийской «Валмиерой» киевское «Динамо» в запланированные сроки так и не встретится из-за переноса игры на воскресенье текущей недели, однако свободным очередной день на тренировочных сборах от этого точно не станет. «Ауда» – еще один коллектив из столицы Латвии, однако основанный в далеком 1969 году. Тем не менее особых достижений в истории «зелено-черных» не было, кроме Кубка страны образца прошлого года. К трофею в последствии добавилась и итоговая пятая строчка в турнирной таблице из 10 команд-участниц чемпионата.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Ауда», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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