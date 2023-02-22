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Украина. Премьер лига
22 февраля 2023, 17:27 | Обновлено 22 февраля 2023, 17:29
733
0

У Динамо изменения в графике ближайших контрольных матчей

Киевский клуб сыграет 23 февраля с другим соперником

22 февраля 2023, 17:27 | Обновлено 22 февраля 2023, 17:29
733
0
У Динамо изменения в графике ближайших контрольных матчей
ФК Динамо Киев

Пресс-служба киевского «Динамо» сообщила о том, что в расписании спаррингов команды на сборе в Турции произошли изменения.

Встреча с латвийской командой «Валмиера», которая планировалась на завтра, 23 февраля, перенесена на воскресенье, 26-е число.

В четверг, 23 февраля, «Динамо» сыграет с другим представителем Латвии – командой «Ауда» из города Кекава.

Начало обоих матчей, которые состоятся на поле спорткомплекса Mardan Stadium, намечено на 16:00 по киевскому времени.

Ранее стало известно, что «Динамо» Киев хотело договориться о матче с турецким «Галатасараем», но стороны к согласию не пришли.

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Динамо Киев Валмиера Ауда учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Источник ФК Динамо Киев
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