У Динамо изменения в графике ближайших контрольных матчей
Киевский клуб сыграет 23 февраля с другим соперником
Пресс-служба киевского «Динамо» сообщила о том, что в расписании спаррингов команды на сборе в Турции произошли изменения.
Встреча с латвийской командой «Валмиера», которая планировалась на завтра, 23 февраля, перенесена на воскресенье, 26-е число.
В четверг, 23 февраля, «Динамо» сыграет с другим представителем Латвии – командой «Ауда» из города Кекава.
Начало обоих матчей, которые состоятся на поле спорткомплекса Mardan Stadium, намечено на 16:00 по киевскому времени.
Ранее стало известно, что «Динамо» Киев хотело договориться о матче с турецким «Галатасараем», но стороны к согласию не пришли.
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