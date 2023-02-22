У Динамо изменения в графике ближайших контрольных матчей

Пресс-служба киевского «Динамо» сообщила о том, что в расписании спаррингов команды на сборе в Турции произошли изменения.

Встреча с латвийской командой «Валмиера», которая планировалась на завтра, 23 февраля, перенесена на воскресенье, 26-е число.

В четверг, 23 февраля, «Динамо» сыграет с другим представителем Латвии – командой «Ауда» из города Кекава.

Начало обоих матчей, которые состоятся на поле спорткомплекса Mardan Stadium, намечено на 16:00 по киевскому времени.

Ранее стало известно, что «Динамо» Киев хотело договориться о матче с турецким «Галатасараем», но стороны к согласию не пришли.