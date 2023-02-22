Еще один проблематичный клуб. Динамо не сыграет с топ-командой Турции

Киевский футбольный клуб «Динамо» не смог договориться с турецким «Галатасараем» о проведении товарищеского матча во время учебно-тренировочных сборах в Турции.

Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua. Команды на протяжении долгого времени вели переговоры, однако не пришли к согласию.

Ранее украинский клуб столкнулся с проблемами во время матча против другой турецкой команды «Адана Демирспор». Дело в том, что клуб «Адана Демирспор» поставил ультиматум киевлянам, что игроки их команды не выйдут на второй тайм матча с «Динамо», если все камеры и журналисты не покинут стадион.

Следующий матч «Динамо» проведет 23 февраля с латвийской «Валмиерой».