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  4. Еще один проблематичный клуб. Динамо не сыграет с топ-командой Турции
Украина. Премьер лига
22 февраля 2023, 11:45 |
460
0

Еще один проблематичный клуб. Динамо не сыграет с топ-командой Турции

Киевляне не смогли договориться с «Галатасараем»

22 февраля 2023, 11:45 |
460
0
Еще один проблематичный клуб. Динамо не сыграет с топ-командой Турции
ФК Динамо Киев

Киевский футбольный клуб «Динамо» не смог договориться с турецким «Галатасараем» о проведении товарищеского матча во время учебно-тренировочных сборах в Турции.

Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua. Команды на протяжении долгого времени вели переговоры, однако не пришли к согласию.

Ранее украинский клуб столкнулся с проблемами во время матча против другой турецкой команды «Адана Демирспор». Дело в том, что клуб «Адана Демирспор» поставил ультиматум киевлянам, что игроки их команды не выйдут на второй тайм матча с «Динамо», если все камеры и журналисты не покинут стадион.

Следующий матч «Динамо» проведет 23 февраля с латвийской «Валмиерой».

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Галатасарай Динамо Киев товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Источник Динамо Киев от Шурика
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