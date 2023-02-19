Скандал в матче Динамо. Не выйдем на поле, если будет трансляция
Клуб «Адана Демирспор» решил зашифроваться
В воскресенье, 19 февраля, состоялся товарищеский матч между киевским «Динамо» и турецким клубом «Адана Демирспор». Игра завершилась со счетом 0:0.
Интересно, что второй тайм не транслировался из-за ультиматума турецкой команды. «Адана Демирспор» трижды менял свое решение по поводу трансляции поединка.
В итоге после завершения первого тайма, на который трансляция все-таки была, представители турецкой команды выдвинули условие, что не выйдут на 2-й тайм, если все журналисты и камеры не покинут стадион.
Первая 45-минутка была доступна на официальном YouTube-канале «Динамо».
Причины такой странной просьбы от турецкого клуба неизвестны.
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