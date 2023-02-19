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Украина. Премьер лига
19 февраля 2023, 19:51 | Обновлено 19 февраля 2023, 20:18
3336
2

Скандал в матче Динамо. Не выйдем на поле, если будет трансляция

Клуб «Адана Демирспор» решил зашифроваться

19 февраля 2023, 19:51 | Обновлено 19 февраля 2023, 20:18
3336
2
Скандал в матче Динамо. Не выйдем на поле, если будет трансляция
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 19 февраля, состоялся товарищеский матч между киевским «Динамо» и турецким клубом «Адана Демирспор». Игра завершилась со счетом 0:0.

Интересно, что второй тайм не транслировался из-за ультиматума турецкой команды. «Адана Демирспор» трижды менял свое решение по поводу трансляции поединка.

В итоге после завершения первого тайма, на который трансляция все-таки была, представители турецкой команды выдвинули условие, что не выйдут на 2-й тайм, если все журналисты и камеры не покинут стадион.

Первая 45-минутка была доступна на официальном YouTube-канале «Динамо».

Причины такой странной просьбы от турецкого клуба неизвестны.

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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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Gargantua
накоманы какие то
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0
donnerwetter
Причины неизвестны? Так пусть журналисты займутся расследованием, а не пересказывают нам чужие новости.
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0
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