Скандал в матче Динамо. Не выйдем на поле, если будет трансляция

В воскресенье, 19 февраля, состоялся товарищеский матч между киевским «Динамо» и турецким клубом «Адана Демирспор». Игра завершилась со счетом 0:0.

Интересно, что второй тайм не транслировался из-за ультиматума турецкой команды. «Адана Демирспор» трижды менял свое решение по поводу трансляции поединка.

В итоге после завершения первого тайма, на который трансляция все-таки была, представители турецкой команды выдвинули условие, что не выйдут на 2-й тайм, если все журналисты и камеры не покинут стадион.

Первая 45-минутка была доступна на официальном YouTube-канале «Динамо».

Причины такой странной просьбы от турецкого клуба неизвестны.