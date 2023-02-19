Секретный матч. Динамо не сумело обыграть турецкий клуб

В воскресенье, 19 февраля, состоялся товарищеский матч между киевским «Динамо» и турецким клубом «Адана Демирспор». Игра завершилась со счетом 0:0.

Интересно, что матч не транслировался из-за ультиматума турецкой команды. «Адана Демирмспор» трижды меняло свое решение по поводу трансляции поединка. В итоге после завершения первого тайма, на который трансляция все-таки была, представители турецкой команды выдвинули условие, что не выйдут на 2-й тайм, если все журналисты и камеры не покинут стадион.

Контрольный матч. 19 февраля

«Динамо» (Киев, Украина) – «Адана Демирспор» (Адана, Турция) – 0:0

Состав «Динамо»: Нещерет (Моргун, 77) – Караваев (Малиш, 81), Попов (Сирота, 57), Дячук (Бурда, 73), Дубинчак (Овчаренко, 57) – Сидорчук (к) (Яцик, 73), Гармаш (Андриевский, 73), Буяльский (Царенко, 57), Н.Волошин (Боль, 89), Перрис (Бенито, 57) – Ванат (Супряга, 73).

Предупреждения у «Динамо»: Караваев (18), Гармаш (43), Сидорчук (41), Попов (43).

После поединка пресс-служба киевского клуба подвела итоги поединка:

«Уже на первых минутах игры против турецкой команды киевляне активно пошли к воротам соперников. Перрис простреливал в центр вратарской, однако защитники «Адана Демирспора» вынесли мяч, а с ударом Гармаша из пределов штрафной справился голкипер.



Турки ответили опасным выстрелом с линии штрафной от экс-динамовца Юнеса Беланда, являющегося одним из лучших бомбардиров команды Винченцо Монтеллы (6 голов и 5 ассистов в 19 матчах текущего сезона). Руслан Нещерет дотянулся до направляющегося под перекладину мяча и перевел его на угловой.



Впоследствии голкипера «Адана Демирспора» потревожил Сидорчук ударом с линии штрафной, а дальше поочередно попытались пробить Гармаш и Волошин, однако защитник ворот турецкой команды действовал надежно. Также динамовцы несколько раз опасно разыгрывали стандарты, однако попытки ударов по воротам подопечных Винченцо Монтелли были заблокированы. А дальний выстрел Сидорчука прошел рядом со штангой.

В конце первой половины поединка в штрафной «Динамо» перед подачей углового разразился спор между командами, который рефери пришлось успокаивать с помощью предупреждений. Упорная борьба на футбольном поле, несмотря на товарищеский характер матча, продолжилась и во втором тайме, который не транслировался по требованию турецкой стороны.



Команды демонстрировали равную игру и обменялись моментами, однако счет в сегодняшнем матче открыт не был. Юсуф Эрдоган дважды пробивал над перекладиной ворот сначала Нещерета, а впоследствии Моргуна, тогда как голкипер «Адана Демирспора» перехватил опасный прострел Овчаренко с левого фланга. Кроме того, Нещерет спас динамовские ворота после удара соперника в падении с острого угла и рикошета.



Итак, нули на табло – такой результат зафиксировал финальный свисток арбитра. Следующий контрольный матч в динамовской программе подготовки запланирован уже на завтра – в 16.00 по киевскому времени наша команда начнет встречу с латвийским ФК «Рига».