Товарищеские матчи
перерыв 0 : 0
Украина. Премьер лига19 февраля 2023, 16:25 |
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С Буяльским и Гармашем. Стартовый состав Динамо на матч с Адана Демирспор
Поединок состоится 19 февраля
19 февраля 2023, 16:25 |
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В воскресенье, 19 февраля, киевское «Динамо» проведет товарищеский матч на учебно-тренировочных сборах в Турции с командой «Адана Демирспор», которая в текущем чемпионате Турции занимает пятое место.
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Поединок состоится на поле спорткомплекса Mardan Stadium, начало – в 16:00 по киевскому времени.
Стартовый состав «Динамо»: Нещерет, Дубинчак, Попов, Дячук, Караваев, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Волошин, Кахим Пэррис, Ванат
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