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Украина. Премьер лига
19 февраля 2023, 16:25 |
575
0

С Буяльским и Гармашем. Стартовый состав Динамо на матч с Адана Демирспор

Поединок состоится 19 февраля

19 февраля 2023, 16:25 |
575
0
С Буяльским и Гармашем. Стартовый состав Динамо на матч с Адана Демирспор
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 19 февраля, киевское «Динамо» проведет товарищеский матч на учебно-тренировочных сборах в Турции с командой «Адана Демирспор», которая в текущем чемпионате Турции занимает пятое место.

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Поединок состоится на поле спорткомплекса Mardan Stadium, начало – в 16:00 по киевскому времени.

Стартовый состав «Динамо»: Нещерет, Дубинчак, Попов, Дячук, Караваев, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Волошин, Кахим Пэррис, Ванат

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Источник Sport.ua
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