Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Адана Демирспор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Динамо Киев
19.02.2023 16:00 - : -
Адана Демирспор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 февраля 2023, 09:59 | Обновлено 19 февраля 2023, 10:11
243
0

Динамо – Адана Демирспор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча

19 февраля 2023, 09:59 | Обновлено 19 февраля 2023, 10:11
243
0
Динамо – Адана Демирспор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

Готовящиеся к возобновлению сезона в Турции футболисты киевского «Динамо» проведут дополнительный спарринг в рамках учебно-тренировочного сбора.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В воскресенье, 19 февраля, подопечные Мирчи Луческу сыграют с местной командой «Адана Демирспор», которая в текущем чемпионате страны занимает пятое место.

Поединок состоится на поле спорткомплекса Mardan Stadium, начало – в 16:00 по киевскому времени.

Динамо – Адана Демирспор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Колос – Атырау – 2:1. Первая победа на сборе. Видео голов и обзор матча
Кривцов дебютирует за Интер Майами в товарищеском матче
5 голов и удаление. Верес проиграл Валмиере в товарищеском матче
Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Адана Демирспор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Блэнчфилд выиграла удушающим приемом у Андраде в главном бою UFC
MMA | 19 февраля 2023, 04:45 2
Блэнчфилд выиграла удушающим приемом у Андраде в главном бою UFC
Блэнчфилд выиграла удушающим приемом у Андраде в главном бою UFC

В ночь с 18 на 19 февраля в Энтерпрайзе прошел турнир UFC Fight Night 219

Микель АРТЕТА: «Слишком долго Зинченко шел к первому голу в АПЛ»
Футбол | 18 февраля 2023, 20:25 0
Микель АРТЕТА: «Слишком долго Зинченко шел к первому голу в АПЛ»
Микель АРТЕТА: «Слишком долго Зинченко шел к первому голу в АПЛ»

Тренер рад за украинца

Зинченко классным ударом забил первый гол в составе Арсенала
Футбол | 18.02.2023, 15:56
Зинченко классным ударом забил первый гол в составе Арсенала
Зинченко классным ударом забил первый гол в составе Арсенала
Реал в погоне за Барсой. Вальверде и Асенсио сломили сопротивление Осасуны
Футбол | 18.02.2023, 23:59
Реал в погоне за Барсой. Вальверде и Асенсио сломили сопротивление Осасуны
Реал в погоне за Барсой. Вальверде и Асенсио сломили сопротивление Осасуны
Неудачный отрезок. Мудрик получил низкую оценку, поражение Челси
Футбол | 18.02.2023, 19:14
Неудачный отрезок. Мудрик получил низкую оценку, поражение Челси
Неудачный отрезок. Мудрик получил низкую оценку, поражение Челси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Оглашен состав сборной Украины на мужскую эстафету на ЧМ-2023
Оглашен состав сборной Украины на мужскую эстафету на ЧМ-2023
17.02.2023, 14:34 6
Биатлон
Как Цыганков ускользнул от всей АПЛ? Реакция фанов Жироны на игру украинца
Как Цыганков ускользнул от всей АПЛ? Реакция фанов Жироны на игру украинца
18.02.2023, 07:30 28
Футбол
Сборная Украины на старте отбора к ЧЕ-2024: ни тренера, ни футболистов
Сборная Украины на старте отбора к ЧЕ-2024: ни тренера, ни футболистов
18.02.2023, 09:20 44
Футбол
За кричалку про путина и россию. УЕФА оштрафовал УАФ из-за болельщиков
За кричалку про путина и россию. УЕФА оштрафовал УАФ из-за болельщиков
17.02.2023, 14:30 7
Футзал
Дарья БЛАШКО: «Я не для этого столько тренировалась»
Дарья БЛАШКО: «Я не для этого столько тренировалась»
18.02.2023, 08:39
Биатлон
ВИДЕО. Иранские фанаты подняли флаг Украины во время игры питерского зенита
ВИДЕО. Иранские фанаты подняли флаг Украины во время игры питерского зенита
18.02.2023, 01:50 4
Футбол
Александра МЕРКУШИНА: «Мы объединились, чтобы подарить Украине эти медали»
Александра МЕРКУШИНА: «Мы объединились, чтобы подарить Украине эти медали»
17.02.2023, 09:11
Биатлон
Не конкурент для Павелко. Шевченко готов вернуться к тренерской работе
Не конкурент для Павелко. Шевченко готов вернуться к тренерской работе
17.02.2023, 11:46 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности