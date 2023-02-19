Динамо Киев

Товарищеские матчи
19.02.2023 16:00 - : -
Украина. Премьер лига19 февраля 2023, 09:59 | Обновлено 19 февраля 2023, 10:11
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Динамо – Адана Демирспор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча
19 февраля 2023, 09:59 | Обновлено 19 февраля 2023, 10:11
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Готовящиеся к возобновлению сезона в Турции футболисты киевского «Динамо» проведут дополнительный спарринг в рамках учебно-тренировочного сбора.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В воскресенье, 19 февраля, подопечные Мирчи Луческу сыграют с местной командой «Адана Демирспор», которая в текущем чемпионате страны занимает пятое место.
Поединок состоится на поле спорткомплекса Mardan Stadium, начало – в 16:00 по киевскому времени.
Динамо – Адана Демирспор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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