Динамо Киев

Готовящиеся к возобновлению сезона в Турции футболисты киевского «Динамо» проведут дополнительный спарринг в рамках учебно-тренировочного сбора.

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В воскресенье, 19 февраля, подопечные Мирчи Луческу сыграют с местной командой «Адана Демирспор», которая в текущем чемпионате страны занимает пятое место.

Поединок состоится на поле спорткомплекса Mardan Stadium, начало – в 16:00 по киевскому времени.

Динамо – Адана Демирспор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция