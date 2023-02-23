Киприотов так и не сломили. Днепр-1 выбыл из Лиги конференций

В словацком Кошице на стадионе «Кошицкая футбольная арена» состоялся ответный поединок 1/16 финала Лиги конференций, в котором украинский «Днепр-1» принимал кипрский АЕК из Ларнаки. После минимального гостевого поражения команда Александра Кучера была обязана забивать, поэтому с первых минут должна была навязывать игру и идти вперед.

Миссия вырвать у киприотов путевку в 1/8 финала турнира была чрезвычайно сложной. Мало того, что днепряне проиграли все три очные встречи в этом сезоне, так еще и главный бомбардир команды Артем Довбик получил повреждение накануне поединка и не смог помочь своим одноклубникам.

По-настоящему опасных моментов у ворот соперника в первой половине матча подопечные Кучера не создали. В то же время бразильский вратарь днепрян Макс Валеф тоже имел мало работы, но после одного дальнего удара ему все же пришлось отразить угрозу от своих ворот.

После перерыва футболисты «Днепра-1» прибавили оборотов, что неудивительно, ведь их цифры на табло не устраивали от слова совсем. Отличный момент был у Жоао Пеглоу на 51-й минуте. 21-летний бразильский вингер пробил в ближний угол с левого полуфланга, вратарь соперников сыграл неуверенно, но мяч попал в штангу.

За 18 минут до конца основного времени Пеглоу с левого фланга навесил на голову Алексею Гуцуляку, который срезал мяч в дальний угол, однако украинского хавбека подвела точность. В атаке днепрянам не хватало остроты. В компенсированное время из-за ошибки рефери «Днепр-1» не получил возможность разыграть угловой удар.

0:0 – ничья, которая для «Днепра-1» сродни поражению. Последний еврокубковый поединок для украинских клубов в Лиге конференций сезона-2022/23 не порадовал ни результативностью, ни острыми моментами. АЕК Ларнака продолжит свой еврокубковый вояж и узнает своего следующего соперника в пятницу, по итогам жеребьевки.

Лига конференций. 1/16 финала. Ответный матч.

«Днепр-1» – АЕК Ларнака – 0:0 (первый матч – 0:1)

Пеглоу (56), Хайнер (61), Гуцуляк (76) – Гарсия (13), Томович (63), Понс (82)

«Днепр-1»: Валеф, Амаш, Сарапий, Сваток, Хайнер (Когут, 73), Бабенко, Рубчинский (Танчик, 46), Пеглоу (Назаренко, 84), Пихаленок, Бланко (Кононов, 90), Гуцуляк

АЕК Ларнака: Пирич, Гарсия, Томович, Миличевич, Росалес, Луиш Густаву, Понс (Гонсалес, 90+1), Яколиш (Касас, 74), Ойер (Мамас, 83), Фараж (Николич, 84), Лопеш (Энглезу, 90+1)

Арбитр: Андрис Трейманис (Латвия)

Стадион «Кошицкая футбольная арена» (Кошице, Словакия)

ДНЕПР-1 – АЕК ЛАРНАКА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА