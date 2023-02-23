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Лига конференций
Днепр-1
23.02.2023 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 0 : 0
АЕК Ларнака Проходит дальше
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Лига конференций
23 февраля 2023, 21:37 | Обновлено 23 февраля 2023, 22:03
2656
35

Киприотов так и не сломили. Днепр-1 выбыл из Лиги конференций

Днепряне сыграли вничью с АЕКом

23 февраля 2023, 21:37 | Обновлено 23 февраля 2023, 22:03
2656
35
Киприотов так и не сломили. Днепр-1 выбыл из Лиги конференций
twitter.com/AEKLARNACA

В словацком Кошице на стадионе «Кошицкая футбольная арена» состоялся ответный поединок 1/16 финала Лиги конференций, в котором украинский «Днепр-1» принимал кипрский АЕК из Ларнаки. После минимального гостевого поражения команда Александра Кучера была обязана забивать, поэтому с первых минут должна была навязывать игру и идти вперед.

Миссия вырвать у киприотов путевку в 1/8 финала турнира была чрезвычайно сложной. Мало того, что днепряне проиграли все три очные встречи в этом сезоне, так еще и главный бомбардир команды Артем Довбик получил повреждение накануне поединка и не смог помочь своим одноклубникам.

По-настоящему опасных моментов у ворот соперника в первой половине матча подопечные Кучера не создали. В то же время бразильский вратарь днепрян Макс Валеф тоже имел мало работы, но после одного дальнего удара ему все же пришлось отразить угрозу от своих ворот.

После перерыва футболисты «Днепра-1» прибавили оборотов, что неудивительно, ведь их цифры на табло не устраивали от слова совсем. Отличный момент был у Жоао Пеглоу на 51-й минуте. 21-летний бразильский вингер пробил в ближний угол с левого полуфланга, вратарь соперников сыграл неуверенно, но мяч попал в штангу.

За 18 минут до конца основного времени Пеглоу с левого фланга навесил на голову Алексею Гуцуляку, который срезал мяч в дальний угол, однако украинского хавбека подвела точность. В атаке днепрянам не хватало остроты. В компенсированное время из-за ошибки рефери «Днепр-1» не получил возможность разыграть угловой удар.

0:0 – ничья, которая для «Днепра-1» сродни поражению. Последний еврокубковый поединок для украинских клубов в Лиге конференций сезона-2022/23 не порадовал ни результативностью, ни острыми моментами. АЕК Ларнака продолжит свой еврокубковый вояж и узнает своего следующего соперника в пятницу, по итогам жеребьевки.

Лига конференций. 1/16 финала. Ответный матч.

«Днепр-1» – АЕК Ларнака – 0:0 (первый матч – 0:1)

Пеглоу (56), Хайнер (61), Гуцуляк (76) – Гарсия (13), Томович (63), Понс (82)

«Днепр-1»: Валеф, Амаш, Сарапий, Сваток, Хайнер (Когут, 73), Бабенко, Рубчинский (Танчик, 46), Пеглоу (Назаренко, 84), Пихаленок, Бланко (Кононов, 90), Гуцуляк

АЕК Ларнака: Пирич, Гарсия, Томович, Миличевич, Росалес, Луиш Густаву, Понс (Гонсалес, 90+1), Яколиш (Касас, 74), Ойер (Мамас, 83), Фараж (Николич, 84), Лопеш (Энглезу, 90+1)

Арбитр: Андрис Трейманис (Латвия)

Стадион «Кошицкая футбольная арена» (Кошице, Словакия)

ДНЕПР-1 – АЕК ЛАРНАКА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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Комментарии 35
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Serg Sergio
Дивився матч, так і не зрозумів, як Дніпр хотіло виграти? За рахунок чого - колгоспної гри без паса та думки? Таке, гівно гівняне. Ну хоть очки в рейтинг. 
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+9
Maks23
Фиаско...
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+7
Andrey_1992
завдяки цій нічиїй Україна як мінімум на 15 місці в Таблиці кефів УЄФА, а це 2 команди в ЛЧ, тому хоч так
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Andrew
Провина тренера. Дуже фігова гра, при потребі забивати, моментів не було((  в ЧУ не хочу перемоги такої команди
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+5
BEAR
Це Кіпр (((
Не команди з топ чемпіонатів.
А Кіпр !!!
Я вважаю це дно ((
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+5
VadyaMetal
Відмучався Дніпро-1 зі своїм "бей-беги". Дякую за те, що старалися і удачі в майбутньому. 
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+5
Тарас Михайлович
Осінь ніби нас не покидала. Що за команда, ніщо їх не вчить. Ні техніки, ні тренерської думки. Майбутні чемпіони
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+2
Igrok4
Незрозуміло як вони хотіли забити фактично граючи без нападника? І взагалі слабенька гра, з такою грою і такою лавкою на чемпіонство претендувати зарано.
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+2
Helowin.td
Команда посто деревяна(як вони опинилися на пешому місці в чемпіонаті-загадка).А цей симулянт Гуцуляк просто - без коментарів
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+2
Умник
Такое чувство что Минай играл
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+2
анDрей
Игра была не равна,играло говно,и говнище в квадрате
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+1
Октавий Фландрийский
И этот Днепр хочет выиграть чемпионат Украины в этом году??? Не смешите мои тапочки... Или наш чемпионат скатился до уровня киприотов? А павелка деньги ворует...
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+1
alekos59
Босота ленивая !!!
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+1
Vik1504
А хто за останні 5 років не вважати (  Динамо і Шахтар) приніс скільки очок в рейтинг??
Нащо обсирати команду????
Вона хотіла перемогти, не вийшло!
Вперше за історію в єврокубках!
Потрібно їх підтримати!
А в чемпіонаті ви переможіть їх спочатку( Кривбас виняток), тоді і поговоримо!!!!
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0
Alehandro
Гуцуляк - просто чмо сцяне! Як адекватний форвард, прокинувши голкіпера, замість того, щоб наздогнати м"яч і пробити в порожні ворота, буде пірнати випрошуючи у арбітра червону для кіпера?! Ну, дасть він червону і шо далі? Це не гарантує гол і навіть наявність моментів... Дурник
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0
u6464u
нерозумію Кучера, ти ж грав в Шахтарі більше десятка років за разних топ тренерів, невже ума нехватило запамятати як тренер ставить гру, сьогоднішня гра Дніпра за постановкою гри це повне жахиття, провести чотири гри з посередньою командою і не разу не одержати верху це приговор головному тренеру. Кучер допобачення.
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0
BekXan
Це провал особисто Кучера
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0
Gargantua
успех Днепра собственно держится в основном на взаимодействии Пихаленка и Довбика. Если бы Довбик играл, может и прошли бы.
но основное конечно это слабая физическая готовность. типичный весенний футбол. не форсировали форму на еврокубки 
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0
Old Т
Кипрский шерифффффф. Там киприот вышел всего 1 в конце игры.
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0
an52
Ну все ж з четвертої спроби скатали таки нічейку з Кіпром! 
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0
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