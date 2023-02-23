Александр КУЧЕР: «Что мы планировали, то и делали, но...»
Наставник «Днепра-1» – о повторной игре с АЕКом
Главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер подвел итоги ответного матча 1/16 финала Лиги конференций с кипрским АЕКом из Ларнаки (0:0).
– Какая была тактика на игру и как именно планировали одержать победу?
– То, что мы планировали, мы, в принципе, и делали – прессинговали, держали постоянно команду соперника под давлением, и нам удавалось их накрывать. Конечно, хотелось забить гол, и моменты были, могли забить, но фарт сегодня был на стороне АЕКа.
– Вы долго выступали в Кошице. Как подведете итог этому еврокубковому сезону и как будете прощаться с городом?
– Конечно, хочется большего. Конечно, мы все хотели пройти дальше и еще радовать всех болельщиков еврокубковыми играми, но мы понимаем, что это футбол и таков сегодня результат. Конечно, нам нужно покидать Кошице. Здесь хорошие люди, которые очень хорошо нас приняли, и мы благодарим их за помощь в разных моментах, которые были и в быту, и в футбольном плане.
– Что стало решающим моментом того, что не удалось пройти дальше? И насколько сегодня не хватало Довбику?
– Смысл футбола в том, что для победы нужно забивать голы. Мы сегодня к этому стремились и я не могу ребятам в чем-то упрекнуть в их желании – они хотели и это было видно. Но да, мы не забили и это очень грустно для нас. У Артема повреждение, и мы считаем, что к следующей игре он уже будет готов и будем его ждать. Он – лидер команды, и он нам нужен.
– А что с Адамюком?
– На Адамюка мы тоже рассчитываем, что он будет готов к следующему матчу.
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