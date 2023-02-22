В четверг, 23 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги конференций, в котором встретятся «Днепр-1» и АЕК Ларнака. Поединок пройдет в Кошице (Словакия) на «Кошицкой футбольной арене», стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Днепряне в текущем сезоне уже трижды встречались с АЕКом и во всех этих встречах проиграли. В прошлом году киприоты обыграли «Днепр-1» в обоих матчах плей-офф раунда Лиги Европы, а неделю назад команда Александра Кучера с минимальным счетом уступила в Ларнаке. Будем надеяться, что с четвертой попытки днепряне таки смогут одолеть кипрский клуб и выйти в следующий раунд евротурнира.

Алексей Гуцуляк, полузащитник «Днепра-1»:

«Самым главным будет настрой команды. На мой взгляд, как настроимся, таков и будет результат. Я не могу сказать, что мы в чем-то уступаем кипрскому клубу, в каких-то футбольных качествах. Потому думаю, что все будет зависеть от нашего настроя».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – АЕК Ларнака, за которой можно следить в украинской версии сайта.