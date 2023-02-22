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Лига конференций
Днепр-1
23.02.2023 19:45 2-й матч. Результат первого матча 0:1 - : -
АЕК Ларнака
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Лига конференций
22 февраля 2023, 19:45 | Обновлено 22 февраля 2023, 19:51
146
0

Днепр-1 – АЕК Ларнака. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного матча 1/16 финала Лиги конференций

22 февраля 2023, 19:45 | Обновлено 22 февраля 2023, 19:51
146
0
Днепр-1 – АЕК Ларнака. Текстовая трансляция матча
СК Днепр-1

В четверг, 23 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги конференций, в котором встретятся «Днепр-1» и АЕК Ларнака. Поединок пройдет в Кошице (Словакия) на «Кошицкой футбольной арене», стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Днепряне в текущем сезоне уже трижды встречались с АЕКом и во всех этих встречах проиграли. В прошлом году киприоты обыграли «Днепр-1» в обоих матчах плей-офф раунда Лиги Европы, а неделю назад команда Александра Кучера с минимальным счетом уступила в Ларнаке. Будем надеяться, что с четвертой попытки днепряне таки смогут одолеть кипрский клуб и выйти в следующий раунд евротурнира.

Алексей Гуцуляк, полузащитник «Днепра-1»:

«Самым главным будет настрой команды. На мой взгляд, как настроимся, таков и будет результат. Я не могу сказать, что мы в чем-то уступаем кипрскому клубу, в каких-то футбольных качествах. Потому думаю, что все будет зависеть от нашего настроя».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – АЕК Ларнака, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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