В четверг, 23 февраля, «Днепр-1» сыграет ответный матч 1/16 финала Лиги конференций против кипрского АЕКа. Украинская команда проведет номинально домашний поединок в Словакии на стадионе «Кошицкая футбольная арена». Победитель поединка продолжит выступления на следующей стадии, и мы надеемся, что это будут именно подопечные Александра Кучера.

Встреча в Ларнаке оставила много вопросов о перспективах днепрян выйти в 1/8 Лиги конференций. Игра команды Кучера откровенно разочаровала. Как оказалось, новички команды пока далеки от взаимопонимания с партнерами. Днепряне очень редко угрожали воротам киприотов и при такой игре минимальное поражение стало закономерным результатом встречи.

АЕК не создал ничего удивительного у ворот Валефа, однако воспользовался стандартом в конце поединка, обеспечив неплохой гандикап перед ответным матчем.

Очевидно, что победа над «Днепром-1» забрала немало сил у подопечных испанца Хосе Луиса Ольтры. В воскресенье, 19 февраля, АЭК проиграл в чемпионате команде динамовца Кристиана Биловара АЭЛу со счетом 1:2. Кстати, обидчик «грозы украинских клубов» является середняком чемпионата Кипра и занимает восьмую строчку в турнирной таблице. Поэтому днепрянам вполне по силам одержать общую победу, но для этого нужно приложить усилия.

Кадровая ситуация

Кадровая ситуация у обеих команд не изменилась. В лазарете «Днепра-1» продолжают оставаться Валерий Лучкевич и аргентинец Эмилиано Пурита. А у киприотов эксднепрянин Бруну Гамма и запасной вратарь Андреас Параскевас.

Прогноз

Букмекеры верят в домашнюю победу «Днепра-1», но сомневаются в общем успехе подопечных Кучера.

В домашнем матче должен напомнить о себе Артем Довбик, которого днепряне сохранили в составе и не продали в зимнее трансферное окно. В первом матче у него было очень мало возможностей пополнить свой голевой актив. Очевидно, от игры лидеров команды будет зависеть конечный результат противостояния.

Ориентировочные составы

«Днепр-1»: Валеф – Хайнер, Сваток, Сарапий, Амаш, Бланко, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк, Пеглоу, Довбик.

АЕК Ларнака: Пирич – Росалес, Миличевич, Томович, Гарсия, Понс, Ледиш, Фараж, Тричковский, Яколиш, Лопеш.

23 февраля, четверг