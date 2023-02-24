Какие команды могут стать соперником Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет уже 24 февраля в 13:00 по Киеву
В четверг, 23 февраля, «Шахтер» Донецк сумел обыграть французский «Ренн» по сумме двух матчей и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
Неделей ранее «Шахтер» в Варшаве одержал победу со счетом 2:1. В этот раз «Ренн» дома отыграл фору благодаря голу Карла Токо-Экамби в начале 2-го тайма. Были назначены дополнительные таймы. Сначала забил «Ренн» (2:0), а «Шахтер» сравнял счет на последней минуте благодаря срезке защитника соперника (2:1).
Пенальти были валидольными. Имея преимущество 3:1 после трех ударов, горняки промазали дважды и счет сравнялся (пен. 3:3). Но дальше повезло именно команде Йовичевича (пен. 5:4).
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет уже 24 февраля в 13:00 по Киеву.
В соперники горнякам попадет один из 8 сеяных клубов, которые осенью стали победителями своих групп:
- Сен-Жилуаз (Бельгия)
- Арсенал (Англия)
- Фрайбург (Германия)
- Ференцварош (Венгрия)
- Фейеноорд (Нидерланды)
- Бетис (Испания)
- Реал Сосьедад (Испания)
- Фенербахче (Турция)
Лига Европы. 1/16 финала
23 февраля, Ренн (Франция)
Ренн (Франция) – Шахтер (Украина) – 2:1 (пен. 4:5) [первый матч – 1:2]
Гол: Токо-Экамби, 52, Ибрагим Салах, 106 – Белосян, 119 (автогол)
Список сеяных и несеяных клубов в 1/8 финала Лиги Европы
Список сеяных и несеяных клубов в 1/8 финала Лиги конференций
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А так, лично я, хо в соперники Фенер!