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Лига Европы
24 февраля 2023, 01:45 | Обновлено 24 февраля 2023, 01:59
1457
4

Какие команды могут стать соперником Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет уже 24 февраля в 13:00 по Киеву

24 февраля 2023, 01:45 | Обновлено 24 февраля 2023, 01:59
1457
4
Какие команды могут стать соперником Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 23 февраля, «Шахтер» Донецк сумел обыграть французский «Ренн» по сумме двух матчей и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Неделей ранее «Шахтер» в Варшаве одержал победу со счетом 2:1. В этот раз «Ренн» дома отыграл фору благодаря голу Карла Токо-Экамби в начале 2-го тайма. Были назначены дополнительные таймы. Сначала забил «Ренн» (2:0), а «Шахтер» сравнял счет на последней минуте благодаря срезке защитника соперника (2:1).

Пенальти были валидольными. Имея преимущество 3:1 после трех ударов, горняки промазали дважды и счет сравнялся (пен. 3:3). Но дальше повезло именно команде Йовичевича (пен. 5:4).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет уже 24 февраля в 13:00 по Киеву.

В соперники горнякам попадет один из 8 сеяных клубов, которые осенью стали победителями своих групп:

  • Сен-Жилуаз (Бельгия)
  • Арсенал (Англия)
  • Фрайбург (Германия)
  • Ференцварош (Венгрия)
  • Фейеноорд (Нидерланды)
  • Бетис (Испания)
  • Реал Сосьедад (Испания)
  • Фенербахче (Турция)

Лига Европы. 1/16 финала

23 февраля, Ренн (Франция)

Ренн (Франция) – Шахтер (Украина) – 2:1 (пен. 4:5) [первый матч – 1:2]

Гол: Токо-Экамби, 52, Ибрагим Салах, 106 – Белосян, 119 (автогол)

Список сеяных и несеяных клубов в 1/8 финала Лиги Европы

Список сеяных и несеяных клубов в 1/8 финала Лиги конференций

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Remark
Арсенал и Сен-Жилуаз не хотелось бы а остальные вроде более и менее варианты. Хотя, и Реал Сосьедад +/- не желательный, но играть можно.
А так, лично я, хо в соперники Фенер!
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Джин
А жребий для Динамо будет сегодня ?
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