WTA23 февраля 2023, 17:03 | Обновлено 23 февраля 2023, 18:15
445
4
Киченок и Остапенко вышли в полуфинал престижного турнира
Украинка поборется за выход в финал
23 февраля 2023, 17:03 | Обновлено 23 февраля 2023, 18:15
445
4
На турнире WTA 1000 (Дубай) украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко из Латвии вышла в полуфинал.
Дуэт Киченок/Остапенко в матче четвертьфинала обыграл пару Ян Чжаосюань (Китай)/Вера Звонарева (россия) – 6:7(3), 6:2, 10-8.
В прошлом году в Дубае Киченок и Остапенко сумели дойти до финала. В пятницу Людмила и Елена встретятся с дуэтом Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (россия).
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виграних WTA250 а також два півфінали на GrandSlam минулого року.