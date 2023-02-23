Киченок и Остапенко вышли в полуфинал престижного турнира

На турнире WTA 1000 (Дубай) украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко из Латвии вышла в полуфинал.

Дуэт Киченок/Остапенко в матче четвертьфинала обыграл пару Ян Чжаосюань (Китай)/Вера Звонарева (россия) – 6:7(3), 6:2, 10-8.

В прошлом году в Дубае Киченок и Остапенко сумели дойти до финала. В пятницу Людмила и Елена встретятся с дуэтом Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (россия).