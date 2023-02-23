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WTA
23 февраля 2023, 17:03 | Обновлено 23 февраля 2023, 18:15
445
4

Киченок и Остапенко вышли в полуфинал престижного турнира

Украинка поборется за выход в финал

23 февраля 2023, 17:03 | Обновлено 23 февраля 2023, 18:15
445
4
Киченок и Остапенко вышли в полуфинал престижного турнира
Getty Images/Global Images Ukraine

На турнире WTA 1000 (Дубай) украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко из Латвии вышла в полуфинал.

Дуэт Киченок/Остапенко в матче четвертьфинала обыграл пару Ян Чжаосюань (Китай)/Вера Звонарева (россия) – 6:7(3), 6:2, 10-8.

В прошлом году в Дубае Киченок и Остапенко сумели дойти до финала. В пятницу Людмила и Елена встретятся с дуэтом Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (россия).

По теме:
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Киченок / Остапенко – Ян / Звонарева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дальше без украинок. Стали известны все участницы 1/4 финала в Дубае
Людмила Киченок Алена Остапенко
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Arctic
У Людмили, якщо я не помиляюсь серед досягнень: один виграний Цинцинаті-WTA1000, три фінали WTA500 з Остапенко, два виграних 
 виграних WTA250 а також два півфінали на GrandSlam минулого року. 
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+1
Andrian Harandzha
Молодці. Це перший раз українська парниця досягає таких успіхів? Можливо хіба сестри Бондаренко ще трохи грали?
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+1
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Arctic
Для порівняння, в сестер Бондаренко в парі був виграний АО 2008 року і ще один півфінал був, а інших великих турнірів WTA 1000 не було, здається один з WTA500 теж виграний.
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0
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