Все матчи Лиги Европы. Рома отыгралась с Зальцбургом, Аякс выбыл в Берлине

16 февраля состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы.

В вечернем поединке Рома отыграла фору у РБ Зальцбург (2:0 после поражения 0:1 в первом матче).

Аякс выбыл в борьбе с Унион Берлин (1:3 после 0:0 в первой игре).

Лига Европы. 1/16 финала

Ответные матчи, 23 февраля

Мідтьюлланд (Дания) – Спортинг (Португалия) – 0:4 [первый матч – 1:1]

Монако (Франция) – Байер (Германия) – 2:3 (пен. 3:5) [первый матч – 3:2]

Нант (Франция) – Ювентус (Италия) – 0:3 [первый матч – 1:1]

ПСВ (Нидерланды) – Севилья (Испания) – 2:0 [первый матч – 0:3]

Манчестер Юнайтед (Англия) – Барселона (Испания) – 2:1 [первый матч – 2:2]

Ренн (Франция) – Шахтер (Украина) – 2:0, матч продолжается [первый матч – 1:2]

Рома (Италия) – РБ Зальцбург (Австрия) – 2:0 [первый матч – 0:1]

Унион Берлин (Германия) – Аякс (Нидерланды) – 3:1 [первый матч – 0:0]