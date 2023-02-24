Все матчи Лиги Европы. Рома отыгралась с Зальцбургом, Аякс выбыл в Берлине
23 февраля состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы
16 февраля состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы.
В вечернем поединке Рома отыграла фору у РБ Зальцбург (2:0 после поражения 0:1 в первом матче).
Аякс выбыл в борьбе с Унион Берлин (1:3 после 0:0 в первой игре).
Лига Европы. 1/16 финала
Ответные матчи, 23 февраля
Мідтьюлланд (Дания) – Спортинг (Португалия) – 0:4 [первый матч – 1:1]
Монако (Франция) – Байер (Германия) – 2:3 (пен. 3:5) [первый матч – 3:2]
Нант (Франция) – Ювентус (Италия) – 0:3 [первый матч – 1:1]
ПСВ (Нидерланды) – Севилья (Испания) – 2:0 [первый матч – 0:3]
Манчестер Юнайтед (Англия) – Барселона (Испания) – 2:1 [первый матч – 2:2]
Ренн (Франция) – Шахтер (Украина) – 2:0, матч продолжается [первый матч – 1:2]
Рома (Италия) – РБ Зальцбург (Австрия) – 2:0 [первый матч – 0:1]
Унион Берлин (Германия) – Аякс (Нидерланды) – 3:1 [первый матч – 0:0]
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