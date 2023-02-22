Унион Берлин – Аякс. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Команды сыграют еще раз и «с чистого листа»
В четверг, 23 февраля, в Берлине на поле «Штадион Ан дер Альтен Ферстерай» состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Унион Берлин» примет «Аякс». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени. В первой игре в Амстердаме силы команд оказались равными – ничья 0:0.
Унион Берлин
Берлинский «Унион Берлин» в групповом турнире Лиги Европы занял второе место в своем квартете. Он, набрав 12 очков, финишировал вслед за бельгийским клубом «Рояль Унион», у которого было 13 пунктов. Позади берлинцев расположились «Брага» (10 очков) и «Мальме» (0 баллов).
«Унион Берлин» добился в квартете четырех побед и два раза проиграл. Неудачи постигли немцев во встречах с «Рояль Унионом» и «Брагой» (оба раза – по 0:1). Что любопытно, берлинцы взяли старт в турнире с двух поражений, а затем выдали серию из четырех победных игр и финишировали в топ-2.
В настоящий момент в турнирной таблице чемпионата Германии «Унион Берлин» входит в тройку лидеров в компании с «Баварией» и «Боруссией» Дортмунд. Все команды имеют в активе по 43 очка. Но лидируют мюнхенцы, затем идут «шмели», берлинцы – третьи.
Аякс
Амстердамский «Аякс» вышел в плей-офф Лиги Европы в ранге одного из неудачников групповой стадии Лиги чемпионов. В группе он занял третье место, расположившись позади «Наполи» и «Ливерпуля», которые набрали по 15 очков. Сам же «Аякс» с 6-ю баллами расположился выше «Рейнджерс» (0 очков).
В шести матчах турнира «Аякс» победил дважды: обыграл «Рейнджерс» вначале со счетом 4:0 дома, а затем и на выезде – 3:1. Зато неаполитанцам и мерсисайдцам амстердамцы по два раза проиграли.
В настоящий момент «Аякс» в турнирной таблице чемпионата Нидерландов занимает второе место. У него 46 очка после 22-х матчей. Выше «аяксидов» располагается «Фейеноорд», у которого 49 пунктов. В минувший уик-энд амстердамцы дома разгромили «Спарту» из Роттердама – 4:0.
Ориентировочные составы
Унион Берлин: Реннов – Духи, Кнохе, Баумгартль, Юранович, Лаидуни, Хедира, Торсбю, Руссийон, Бехренс, Бекер.
Аякс: Рульи – Ренш, Бесси, Тимбер, Вейндал, Альварес, Тейлор, Бергейс, Кудус, Бергвейн, Тадич.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.26 по линии Parimatch.
23 февраля, четверг
|Унион Берлин – Аякс
|Берлин. «Штадион Ан дер Альтен Ферстерай». 22:00
|ТВ-трансляция – MEGOGO
|Прогноз Sport.ua – 1:0
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