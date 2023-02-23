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Италия
23 февраля 2023, 15:39 |
338
0

Первый украинец в истории Лацио. Как 16-летний Максим Лехив стал римлянином

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко пообщался с игроком юношеской команды «Лацио»

23 февраля 2023, 15:39 |
338
0
Первый украинец в истории Лацио. Как 16-летний Максим Лехив стал римлянином
Instagram. Максим Лехив и Чиро Иммобиле

16-летний Максим Лехив стал первым украинцем в истории «Лацио». Воспитанник ФК «Львов» перебрался в Италию после начала войны. Там смог показать свои таланты и привлечь внимание скаутов «Лацио». В текущем сезоне Лехив выступает за команду 17-летних.

Блогер Sport.ua расспросил новичка «Лацио» об адаптации в составе римского клуба.

– Расскажите о своем футбольном становлении.
– Я сам из Львова. Футболом стал заниматься с детства. Пытался играть за школьную команду. Первой командой были «Карпаты». Там тренировался под руководством нынешнего наставника юношеской команды «Руха» Виталия Пономарева. В клубе долго не задержался и перешел в «Галичину». Когда тренер Владимир Петрович Сологуб переходил в ФК «Львов», то забрал с собой нескольких детей, среди которых был и я.

– Как построена система работы с молодежью в ФК «Львов»?
– Там есть перспектива. Молодым игрокам дают развиваться. В U-19 подключали 2006 год, чтобы они привыкали ко взрослому футболу. Тренеры всегда доверяли молодым футболистам.

– «Рух» активно приглашает молодых талантов из Западной Украины. Вам не предлагали?
– Нет, не было предложения.

– Как вы оказались в Италии?
– После начала войны переехал. У меня в Риме есть родственники. Вместе с братом и мамой переехал к ним. Брат тоже занимается футболом. Он играет на любительском уровне здесь в Италии.

– Сразу попали в «Лацио»?
– Я хотел попасть в большую команду, но не понял, как это можно сделать. Говорили, что в «Лацио» или «Рому» без агентов попасть никак нельзя.

Я пошел на тренировку в любительскую команду, там уровень совсем никакой был. После тренировки подошел тренер и взял мои данные. Моя игра ему понравилась. Сказал, что в течение недели свяжутся представители «Лацио». Мне позвонили через полторы недели и пригласили на просмотр. Тренировался с U-18 со старшими ребятами. После чего взяли неделю на размышления. После чего пригласили в команду на постоянной основе. Я уже тренировался с командой своего года.

Я пришел в сезон весной. Только тренировался, а участия в играх не принимал, потому что был не заявлен. Через месяц они сказали, что заявят меня на новый сезон. Собственно, так и оказался в команде U-17 «Лацио».

– Каков ваш быт в Италии?
– На базе жить нельзя. Такой возможности нет. Я живу у крестной. Учусь в украинской школе. Дополнительно с учителями украинского, математики, английского и итальянского. В итальянскую школу ходил, но уже перестал.

– Какие условия в Академии «Лацио»?
 2006 год один раз в неделю проводит тренировки на базе первой команды на травяных полях. Остальное время мы тренируемся в другом месте на искусственных полях. Есть все условия для развития.

– На какой позиции играете?
– В середине поля под нападающим.

– Какие у вас личные условия?
– Контракты подписываются, когда исполнится 18 лет. После наступления совершеннолетия также решаются и финансовые вопросы.

– Расскажите о лиге, в которой вы выступаете.
– Чемпионат U-17 разделен на группы по географической составляющей. Лучшие команды выходят в финальную часть. В нашей группе «Лацио» идет на первом месте.

Почти все игры выигрываем. Единственное поражение от «Реджины». У «Ромы» в дерби выиграли. Через тур будем играть с ними уже во втором круге.

– Постоянно играете?
– Игровое время постепенно увеличивается. Пока еще не основной игрок. Дают в среднем 25-30 минут. Провел 11 матчей. Имею один ассист.

– Есть ли в «Лацио» еще украинцы?
– Нет, в «Лацио» я один. В «Реджине» есть Максим Коврига. Когда мы с ними играли, познакомились и немного пообщались перед матчем.

– В Италии много внимания уделяется тактической составляющей. Получаете много тактики на теории?
– Пока это не очень заметно. Я тоже ожидал, что этому компоненту будут уделять большое внимание. Но пока ничего особенного.

– Пересекались с игроками первой команды?
– Нет. Вижу только, как они выезжают с базы. Там у ворот всегда много болельщиков, желающих получить автограф.


Instagram. Максим Лехив

– На итальянском канале RAI о вас вышла передача. Вы там были вместе с Чиро Иммобиле. Расскажите об этом более подробно.
– На этом телеканале каждую пятницу выходит программа о молодом игроке из команды Серии А. Программа связана с борьбой против расизма. Съемки проходили два дня. Первый день задавали вопросы об Украине, переезде в Италию, футболе, борьбе с расизмом. Второй день – снимали на поле и встречу с капитаном команды Чиро Иммобиле.

– Уже адаптировались к жизни в Италии?
– В быту нет проблем. Понимаю, что мне говорят, но еще сам общаюсь не слишком уверенно.

– Вы проходили становление во Львове, сейчас переехали в Рим. В чем разница в подготовке игроков в Украине и Италии?
– Здесь не приглашают молодых игроков в старшие команды. По тренировкам - больше физической нагрузки. Работа с мячом - более-менее одинаково.

– Бывали на матчах первой команды?
– Не так давно дали абонемент на игры «Лацио» на 30 матчей. Теперь я могу бесплатно ходить на матчи.

– С тех пор, как поехали в Италию, в Украину возвращались?
– Был на летних каникулах. Отец живет во Львове. Хотел его увидеть. Мама живет между Львовом и Римом. Вижу ее больше.

– Сборная Украины в 2006 году сыграет в марте в элит-раунде на Евро U-17. Хотите попасть в сборную?
– Это моя мечта - выступать за сборную моей страны. Очень надеюсь, что тренерский штаб обратит внимание на меня как можно быстрее. Я уверен, что смогу помочь защищать цвета нашей страны на мировом уровне.

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Источник Sport.ua
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