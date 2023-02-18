Италия18 февраля 2023, 21:23 | Обновлено 18 февраля 2023, 21:31
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16-летний воспитанник Львова успешно выступает за итальянский Лацио
Максим Лехив уже познакомился с капитаном «Лацио» Чиро Иммобиле
18 февраля 2023, 21:23 | Обновлено 18 февраля 2023, 21:31
1745
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Юный украинский футболист Максим Лехив успешно выступает за юношескую команде римского «Лацио» U-17.
16-летний Максим после начала полномасштабного вторжения в Украину отправился с семьей в Италию, где успешно прошел просмотр в академии «Лацио».
На съемках социального шоу Offside Racism украинец познакомился с капитаном «Лацио» Чиро Иммобиле.
В текущем сезоне Максим Лехив провел 11 матчей за «Лацио» U-17 на позиции центрального полузащитника.
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