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Италия
18 февраля 2023, 21:23 | Обновлено 18 февраля 2023, 21:31
1745
0

16-летний воспитанник Львова успешно выступает за итальянский Лацио

Максим Лехив уже познакомился с капитаном «Лацио» Чиро Иммобиле

18 февраля 2023, 21:23 | Обновлено 18 февраля 2023, 21:31
1745
0
16-летний воспитанник Львова успешно выступает за итальянский Лацио
Instagram. Максим Лехив и Чиро Иммобиле

Юный украинский футболист Максим Лехив успешно выступает за юношескую команде римского «Лацио» U-17.

16-летний Максим после начала полномасштабного вторжения в Украину отправился с семьей в Италию, где успешно прошел просмотр в академии «Лацио».

На съемках социального шоу Offside Racism украинец познакомился с капитаном «Лацио» Чиро Иммобиле.

В текущем сезоне Максим Лехив провел 11 матчей за «Лацио» U-17 на позиции центрального полузащитника.

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Львов Лацио Чиро Иммобиле Максим Лехив
Источник ФК Львов
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