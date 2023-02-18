16-летний воспитанник Львова успешно выступает за итальянский Лацио

Юный украинский футболист Максим Лехив успешно выступает за юношескую команде римского «Лацио» U-17.

16-летний Максим после начала полномасштабного вторжения в Украину отправился с семьей в Италию, где успешно прошел просмотр в академии «Лацио».

На съемках социального шоу Offside Racism украинец познакомился с капитаном «Лацио» Чиро Иммобиле.

В текущем сезоне Максим Лехив провел 11 матчей за «Лацио» U-17 на позиции центрального полузащитника.