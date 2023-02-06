Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Голы Малиновского и Ярмоленко, дебют Цыганкова, проигранный финал Цуренко
Другие новости
06 февраля 2023, 05:00 |
217
0

Голы Малиновского и Ярмоленко, дебют Цыганкова, проигранный финал Цуренко

Главные новости за 5 февраля на Sport.ua

06 февраля 2023, 05:00 |
217
0
Голы Малиновского и Ярмоленко, дебют Цыганкова, проигранный финал Цуренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 5 февраля.

1. ВИДЕО. Вышел и забил! Малиновский провел свой первый гол за Марсель. Украинец отличился голом на 60-й минуте, сократив отставание команды.

2. Цыганков дебютировал за Жирону в победном матче против Валенсии. Украинский хавбек вышел на замену на 78-й минуте матча 20-го тура Ла Лиги.

3. ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол. «Аль-Айн» разгромил команду «Аль-Дафра» в матче 15-го тура.

4. Не дали поднять голову. Интер снова переиграл Милан в дерби. Коллектив Стефано Пиоли не может добыть желаемый результат уже семь матчей подряд.

5. Ложка меда. Несмотря на гол Малиновского, Марсель дома уступил Ницце. Провансальский клуб не сумел набрать очки в матче 22-го тура Лиги 1.

6. Возвращение Лунина получилось неудачным. Реал проиграл Мальорке. «Сливочные» уступили в Пальма-де-Мальорке, Асенсио не реализовал пенальти.

7. ВИДЕО. Сенегал впервые в истории выиграл чемпионат африканских наций. Турнир, значимость и смысл которого вызывает немало вопросов.

8. Цуренко проиграла финал в Хуахине, но вернется в первую сотню рейтинга WTA. Леся сыграла шестой финал на уровне WTA и во второй раз осталась без титула.

9. Динамо интересен лучший бомбардир бразильской Лиги Кариока. 25-летний Леле никогда ранее не играл на топ-уровне.

10. Динамо в контрольном матче на сборе в Турции обыграло датский Вайле. Голами отличились Владислав Супряга и Александр Яцык.

По теме:
Миколенко обыграл Зинченко, шедевральный гол Месси, финал для Цуренко
Вялый матч Мудрика, разгром от Динамо, успешный старт теннисистов
Ярмоленко уедет из ОАЭ, штаб сборной Реброва, первая тренировка Забарного
главные новости
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Он легко победит. Эдди Хирн назвал явного фаворита в бою Ломаченко – Хейни
Бокс | 05 февраля 2023, 09:09 5
Он легко победит. Эдди Хирн назвал явного фаворита в бою Ломаченко – Хейни
Он легко победит. Эдди Хирн назвал явного фаворита в бою Ломаченко – Хейни

Известный промоутер считает, что американец выиграет за счет преимущества в габаритах

И рекорд, и победа. 200-й гол Кейна позволил Тоттенхэму обыграть Ман Сити
Футбол | 05 февраля 2023, 20:30 9
И рекорд, и победа. 200-й гол Кейна позволил Тоттенхэму обыграть Ман Сити
И рекорд, и победа. 200-й гол Кейна позволил Тоттенхэму обыграть Ман Сити

Гарри Кейн стал третьим игроком в истории, который забил 200 голов в АПЛ

Марсель – Ницца – 1:3. Как забил Малиновский. Видео голов и обзор матча
Футбол | 06.02.2023, 00:35
Марсель – Ницца – 1:3. Как забил Малиновский. Видео голов и обзор матча
Марсель – Ницца – 1:3. Как забил Малиновский. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Бэйдер нокаутировал Федора Емельяненко и отправил его на пенсию
MMA | 05.02.2023, 07:45
ВИДЕО. Бэйдер нокаутировал Федора Емельяненко и отправил его на пенсию
ВИДЕО. Бэйдер нокаутировал Федора Емельяненко и отправил его на пенсию
«Миколенко будет процветать при Дайче». Фаны – про игру Виталия с Арсеналом
Футбол | 05.02.2023, 08:11
«Миколенко будет процветать при Дайче». Фаны – про игру Виталия с Арсеналом
«Миколенко будет процветать при Дайче». Фаны – про игру Виталия с Арсеналом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«70+30 и в Лондон». Реакция украинских болельщиков на чеканку от Суркиса
«70+30 и в Лондон». Реакция украинских болельщиков на чеканку от Суркиса
05.02.2023, 08:45 23
Футбол
ВИДЕО. Положил, как рукой. Шедевральный гол Месси с левой за ПСЖ
ВИДЕО. Положил, как рукой. Шедевральный гол Месси с левой за ПСЖ
04.02.2023, 19:32 2
Футбол
Заруба! Наваррете, побывав в нокдауне, отомстил Уилсону и взял пояс WBO
Заруба! Наваррете, побывав в нокдауне, отомстил Уилсону и взял пояс WBO
04.02.2023, 07:30 2
Бокс
Известная немецкая биатлонистка завершила карьеру
Известная немецкая биатлонистка завершила карьеру
05.02.2023, 12:57
Биатлон
Слабая игра? Названы оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертон – Арсенал
Слабая игра? Названы оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертон – Арсенал
04.02.2023, 16:55 32
Футбол
Ириски шокировали лидера. Эвертон дома минимально одолел Арсенал
Ириски шокировали лидера. Эвертон дома минимально одолел Арсенал
04.02.2023, 16:28 51
Футбол
Первый финал за 4 года. Цуренко обыграла лидера посева в Хуахине
Первый финал за 4 года. Цуренко обыграла лидера посева в Хуахине
04.02.2023, 15:44 24
Теннис
Вялый матч Мудрика, разгром от Динамо, успешный старт теннисистов
Вялый матч Мудрика, разгром от Динамо, успешный старт теннисистов
04.02.2023, 06:10
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности