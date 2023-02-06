Голы Малиновского и Ярмоленко, дебют Цыганкова, проигранный финал Цуренко

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 5 февраля.

1. ВИДЕО. Вышел и забил! Малиновский провел свой первый гол за Марсель. Украинец отличился голом на 60-й минуте, сократив отставание команды.

2. Цыганков дебютировал за Жирону в победном матче против Валенсии. Украинский хавбек вышел на замену на 78-й минуте матча 20-го тура Ла Лиги.

3. ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол. «Аль-Айн» разгромил команду «Аль-Дафра» в матче 15-го тура.

4. Не дали поднять голову. Интер снова переиграл Милан в дерби. Коллектив Стефано Пиоли не может добыть желаемый результат уже семь матчей подряд.

5. Ложка меда. Несмотря на гол Малиновского, Марсель дома уступил Ницце. Провансальский клуб не сумел набрать очки в матче 22-го тура Лиги 1.

6. Возвращение Лунина получилось неудачным. Реал проиграл Мальорке. «Сливочные» уступили в Пальма-де-Мальорке, Асенсио не реализовал пенальти.

7. ВИДЕО. Сенегал впервые в истории выиграл чемпионат африканских наций. Турнир, значимость и смысл которого вызывает немало вопросов.

8. Цуренко проиграла финал в Хуахине, но вернется в первую сотню рейтинга WTA. Леся сыграла шестой финал на уровне WTA и во второй раз осталась без титула.

9. Динамо интересен лучший бомбардир бразильской Лиги Кариока. 25-летний Леле никогда ранее не играл на топ-уровне.

10. Динамо в контрольном матче на сборе в Турции обыграло датский Вайле. Голами отличились Владислав Супряга и Александр Яцык.