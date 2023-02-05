ВИДЕО. Сенегал впервые в истории выиграл чемпионат африканских наций

Накануне в Алжире состоялся финальный поединок чемпионата африканских наций-2022 (ЧАН-2022), в котором сборная этой страны сыграла против национальной команды Сенегала.

Основное и дополнительное время поединка победителя не выявили – 0:0. Сборная Алжира была ближе к победе, нанеся 16 ударов по воротам соперника (3 – в створ) и имея более высокий показатель ожидаемых голов – 1,2xG. У сенегальцев в активе оказалось 12 ударов по воротам (1 – в створ), а показатель ожидаемых голов составил 0,43xG.

В серии пенальти футболист сборной Алжира с первого же удара не смог переиграть вратаря соперника, но арбитры вынудили переисполнить пенальти, так как страж ворот Сенегала нарушил правила, не оставив хотя бы одну ногу на линии ворот до момента нанесении удара. Перебитый пенальти оказался успешным для Алжира, после чего команды били без промахов, пока в четвертой попытке не сплоховал Ндиайе, угодивший в каркас ворот. Алжирцы следующую свою попытку реализовали, и были близки к триумфу, но решающий удар Аймен Махиус пробил очень неудачно, и серия перешла в удары до первого промаха. Здесь удача улыбнулась Сенегалу, который выиграл уже после первых выстрелов – 5:4.

Примечательно, что сборная Сенегала впервые в истории выиграла чемпионат африканских наций, проводимый с 2009 года.

Об истории и интересных особенностях этого турнира Sport.ua рассказывал накануне финала в специальном материале – «Чемпионат африканских наций: самый странный футбольный турнир планеты».