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Чемпионат Испании
Мальорка
05.02.2023, FT 1 : 0
Реал Мадрид
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Испания
05 февраля 2023, 16:55 | Обновлено 05 февраля 2023, 17:50
2734
7

Возвращение Лунина получилось неудачным. Реал проиграл Мальорке

«Сливочные» уступили в Пальма-де-Мальорке, Асенсио не реализовал пенальти

05 февраля 2023, 16:55 | Обновлено 05 февраля 2023, 17:50
2734
7
Возвращение Лунина получилось неудачным. Реал проиграл Мальорке
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 5 февраля, в матче 20-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» сыграл в гостях с «Мальоркой».

На предматчевой разминке травмировался бельгийский голкипер «Реала» Тибо Куртуа. Его в вынужденном порядке в стартовом составе команды заменил украинец Андрей Лунин.

Почин у Лунина получился провальным – уже на 13-й минуте мяч влетел в его ворота в результате первого прицельного удара. Впрочем, это оказался не гол, а автогол – его автором стал Начо Фернандес.

На 59-й минуте встречи Марко Асенсио мог паритет восстановить, но с 11-метровой отметки не переиграл голкипера балеарцев Предрага Райкович. В результате «Мальорка» добилась победы над «Реалом» с минимальным результатом – 1:0.

В таблице Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место с 45-ю очками после 20 игр. У «Мальорки» 28 пунктов и 10-я позиция.

Чемпионат Испании. 20-й тур

«Мальорка» – «Реал» – 1:0

Гол: Начо, 13 автогол (1:0).

На 59-й минуте Асенсио (Реал) не реализовал пенальти.

Видео нереализованного 11-метрового Марко Асенсио

События матча

13’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Начо Фернандес (Реал Мадрид).
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Реал Мадрид Мальорка Андрей Лунин Начо Фернандес Марко Асенсио Ла Лига видео голов и обзор чемпионат Испании по футболу Мальорка - Реал
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Alex906
Лунин не причем если игроки лучшей команды мира не могут забить мяч с пенальти .Пеналь нужно давать бить тем у кого с нервами порядок вроде Луки или Тони 
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+4
donnerwetter
Рогатый автогол и уже "провальный"?    Так надо было Лунину дать пробить пенальти для реабилитации.
Вот вам и Эвертон - Арсенал.  На на Мальорке я такое уже видел не раз.
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+4
roman75zpr
Андрея вины в поражении 1%
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+2
Alex906
Похоже карло уволят .Прекрасный шанс возглавить сборную.Украины ведь через месяц начинаются отборы чемпионата Европы .откладывать некуда 
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+1
Макс Максов
А чому Бензема не грав?
Ответить
0
odiniznashih
Слишком долго и много игрсл Куртуа, почти без отдыха, а это все сказывается. Тренеру надо было  давать играть и другим вратарям.
Ответить
-1
Вова Чертрогатый
какой он нефартовый... второй уже залет за шиворот после рикошета...
Ответить
-5
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