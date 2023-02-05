В воскресенье, 5 февраля, в матче 20-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» сыграл в гостях с «Мальоркой».

На предматчевой разминке травмировался бельгийский голкипер «Реала» Тибо Куртуа. Его в вынужденном порядке в стартовом составе команды заменил украинец Андрей Лунин.

Почин у Лунина получился провальным – уже на 13-й минуте мяч влетел в его ворота в результате первого прицельного удара. Впрочем, это оказался не гол, а автогол – его автором стал Начо Фернандес.

На 59-й минуте встречи Марко Асенсио мог паритет восстановить, но с 11-метровой отметки не переиграл голкипера балеарцев Предрага Райкович. В результате «Мальорка» добилась победы над «Реалом» с минимальным результатом – 1:0.

В таблице Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место с 45-ю очками после 20 игр. У «Мальорки» 28 пунктов и 10-я позиция.

Чемпионат Испании. 20-й тур

«Мальорка» – «Реал» – 1:0

Гол: Начо, 13 автогол (1:0).

На 59-й минуте Асенсио (Реал) не реализовал пенальти.

Видео нереализованного 11-метрового Марко Асенсио