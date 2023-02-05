Возвращение Лунина получилось неудачным. Реал проиграл Мальорке
«Сливочные» уступили в Пальма-де-Мальорке, Асенсио не реализовал пенальти
В воскресенье, 5 февраля, в матче 20-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» сыграл в гостях с «Мальоркой».
На предматчевой разминке травмировался бельгийский голкипер «Реала» Тибо Куртуа. Его в вынужденном порядке в стартовом составе команды заменил украинец Андрей Лунин.
Почин у Лунина получился провальным – уже на 13-й минуте мяч влетел в его ворота в результате первого прицельного удара. Впрочем, это оказался не гол, а автогол – его автором стал Начо Фернандес.
На 59-й минуте встречи Марко Асенсио мог паритет восстановить, но с 11-метровой отметки не переиграл голкипера балеарцев Предрага Райкович. В результате «Мальорка» добилась победы над «Реалом» с минимальным результатом – 1:0.
В таблице Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место с 45-ю очками после 20 игр. У «Мальорки» 28 пунктов и 10-я позиция.
Чемпионат Испании. 20-й тур
«Мальорка» – «Реал» – 1:0
Гол: Начо, 13 автогол (1:0).
На 59-й минуте Асенсио (Реал) не реализовал пенальти.
Видео нереализованного 11-метрового Марко Асенсио
¡𝐏𝐫𝐞𝐝𝐫𝐚𝐠 𝐑𝐚𝐣𝐤𝐨𝐯𝐢𝐜́ salvó a su equipo!#RCDMallorcaRealMadrid | #LaLigaSantander#LaLigaHighlights https://t.co/2lokkvSDes pic.twitter.com/Hl4eRrkaOz— LaLiga (@LaLiga) February 5, 2023
События матча
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