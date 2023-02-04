В воскресенье, 5 февраля, в матче 20-го тура испанской Ла Лиги «Мальорка» примет на своем поле мадридский «Реал». Игра начнется в 15:00 по киевскому времени.

Мальорка

В турнирной таблице чемпионата Испании «Мальорка» занимает 10-е место с 25 очками после 19 игр. В пяти последних поединках балеарцы набрали 6-ть очко из 15-ти возможных, добившись двух побед при трех поражениях.

Если брать в расчет исключительно домашние достижения, то на сегодня островитяне идут в таблице Примеры только 14-ми. Они в 9-ти поединках на родной арене набрали 14 очков – 4 победы, 2 ничьи, 3 поражения. Впрочем, любопытно, что в четырех последних играх на поле «Иберостар Эстадио» «Мальорка» один раз сыграла вничью и победила трижды (!!!). При этом победы пришлись на последние игры «красно-черных» дома. В них они поочередно обыграли «Атлетико» (1:0), «Вальядолид» (1:0) и «Сельту» (вновь 1:0).

В предстоящем матче партнерам не сможет помочь лишь защитник Хосе Копете. Он дисквалифицирован.

Реал Мадрид

Мадридский «Реал» в турнирной таблице испанского чемпионата располагается на второй позиции, имея 45 очков после 19 встреч. В активе у «сливочных» 14 побед, 3 ничьи, 2 поражения.

В пяти последних поединках мадридцы набрали 10 очков из 15-ти. Они трижды победили, один раз сыграли вничью и один раз проиграли. В последний раз в Ла Лиге «Реал» проигрывал 7 января, когда нанес визит «Вильярреалу» (1:2).

С большой долей вероятности, в предстоящей игре наставник «Реала» Карло Анчелотти не сможет задействовать нападающего Карима Бензема. У него была травма. Впрочем, в предыгровой тренировке команды он участие принимал, как и Милитао с Менди. А вот Лукас Васкес работал в одиночестве.

Ориентировочные составы

Мальорка: Райкович – Хауме, Райльо, Вальент, Маффео, де Галаррета, Санчес, Коста, Кадевере, Ли Кан Ин, Мурики.

Реал Мадрид: Куртуа – Начо, Рюдигер, Милитао, Камавинга, Кроос, Себальос, Модрич, Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем матче его гости покажут свой класс и добьются победы. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.78 по линии Parimatch.

5 февраля, воскресенье