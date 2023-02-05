Карло АНЧЕЛОТТИ: «Поражение от Мальорки очень болезненно»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал оценку матчу 20-го тура чемпионата Испании, в котором его подопечные в Пальме-де-Мальорке проиграли «Мальорке» со счетом 0:1.

«Это поражение очень болезненно с турнирной точки зрения. Это был матч, которого мы ожидали и к которому готовились. Получилась тяжелая игра, фолы и различные мелочи сыграли решающую роль. Мы неплохо сыграли. Однако гол нами был пропущен очень рано, а нереализованный пенальти сильно на нас повлиял. У нас не было хладнокровия в первом тайме. Теперь мы едем на клубный чемпионат мира, и должны об этом думать сейчас.

Повреждение у Куртуа? У него возникли проблемы на разминке, и мы заменили его. Врачи не разрешили ему играть. Посмотрим, что будет завтра», – рассказал Анчелотти.