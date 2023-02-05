ВИДЕО. Лунин пропустил с первого удара в створ ворот
«Реал» украинца играет на выезде с «Мальоркой»
Сегодня, в воскресенье, 5 февраля, в матче 20-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» играет в гостях с «Мальоркой».
Как известно, ворота мадридцев защищает украинский голкипер Андрей Лунин, который заменил в стартовом составе на игру бельгийца Тибо Куртуа, получившего травму на разминке.
Уже на 13-й минуте поединка «Мальорка» – «Реал» гости пропустили и оказались в роли догоняющих. Цели достиг первый точный в матче удар балеарцев по воротах Лунина. 0:1. Автором гола записали защитника мадридцев Начо Фернандеса.
События матча
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