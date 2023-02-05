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Испания
05 февраля 2023, 16:05 | Обновлено 05 февраля 2023, 16:26
2585
3

ВИДЕО. Лунин пропустил с первого удара в створ ворот

«Реал» украинца играет на выезде с «Мальоркой»

05 февраля 2023, 16:05 | Обновлено 05 февраля 2023, 16:26
2585
3
ВИДЕО. Лунин пропустил с первого удара в створ ворот
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, в воскресенье, 5 февраля, в матче 20-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» играет в гостях с «Мальоркой».

Как известно, ворота мадридцев защищает украинский голкипер Андрей Лунин, который заменил в стартовом составе на игру бельгийца Тибо Куртуа, получившего травму на разминке.

Уже на 13-й минуте поединка «Мальорка» – «Реал» гости пропустили и оказались в роли догоняющих. Цели достиг первый точный в матче удар балеарцев по воротах Лунина. 0:1. Автором гола записали защитника мадридцев Начо Фернандеса.

События матча

13’
ГОЛ ! Автогол забил Начо (Реал Мадрид).
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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Мальорка видео голов и обзор Начо Фернандес автогол Мальорка - Реал
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Alex906
Не надо сгущать .Если реал уже столько матчей плохо играет а Сосьедад в мадриде его возил и чудом не выиграл то один пропущенный луниным мяч  не может быть оправданием .Куртуа меду ног пропускает .это игра .
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0
andre_lui
Автору мабуть доплачують. Гол, рикошет, чудернацька траєкторія. Такі голи не повинні бути визначальними. Щодо неправильної позиції, не впевнений. Дальній кут 9-ка, що тут скажеш. Не виручив, але не більше.
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0
GloryUkraine
Гол Луніна. Неправильно зайнята позиція. 
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-3
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