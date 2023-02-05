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Испания
05 февраля 2023, 15:11 | Обновлено 05 февраля 2023, 15:14
3403
0

Травма может оказаться серьезной. Куртуа рискует пропустить клубный ЧМ

Андрей Лунин может получить игровую практику

05 февраля 2023, 15:11 | Обновлено 05 февраля 2023, 15:14
3403
0
Травма может оказаться серьезной. Куртуа рискует пропустить клубный ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа получил мышечное повреждение левой ноги перед матчем 20-го тура Ла Лиги с «Мальоркой».

30-летний бельгиец покинул разминку «сливочных» за 30 минут до стартового свистка.

По данным журналиста Хосе Луиса Санчеса, травма Куртуа может оказаться серьезной. Он рискует пропустить клубный чемпионат мира.

«Реал» стартует на клубном ЧМ 8 февраля, матчем 1/2 финала против «Аль-Ахли».

Стоит отметить, что может получить игровую практику украинец Андрей Лунин, который, к слову, вышел против «Мальорки» в стартовом составе «сливочных».

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Андрей Лунин Тибо Куртуа травма клубный чемпионат мира по футболу
Источник Twitter
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