Испания05 февраля 2023, 14:52 | Обновлено 05 февраля 2023, 15:03
586
3
Шанс для Лунина. Куртуа не сыграет с Мальоркой из-за травмы
Бельгийский голкипер «Реала» получил повреждение на разминке
05 февраля 2023, 14:52 | Обновлено 05 февраля 2023, 15:03
586
3
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа получил мышечное повреждение левой ноги перед матчем 20-го тура Ла Лиги с «Мальоркой».
30-летний бельгиец покинул разминку «сливочных» за 30 минут до стартового свистка.
Вместо Куртуа в воротах «Реала» сыграет украинец Андрей Лунин. Встреча начнется в 15:00 по Киеву.
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Ну чудово. Друга травма за півроку. Організм вже може не тягне. Старість не радість. Тому Лунін постійно і залишається. Уявляєте як би йому було прикро, якби пішов у оренду зимою і Куртуа одразу травмується.