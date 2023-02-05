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  4. Шанс для Лунина. Куртуа не сыграет с Мальоркой из-за травмы
Испания
05 февраля 2023, 14:52 | Обновлено 05 февраля 2023, 15:03
586
3

Шанс для Лунина. Куртуа не сыграет с Мальоркой из-за травмы

Бельгийский голкипер «Реала» получил повреждение на разминке

05 февраля 2023, 14:52 | Обновлено 05 февраля 2023, 15:03
586
3
Шанс для Лунина. Куртуа не сыграет с Мальоркой из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа получил мышечное повреждение левой ноги перед матчем 20-го тура Ла Лиги с «Мальоркой».

30-летний бельгиец покинул разминку «сливочных» за 30 минут до стартового свистка.

Вместо Куртуа в воротах «Реала» сыграет украинец Андрей Лунин. Встреча начнется в 15:00 по Киеву.

Ранее стало известно, почему Лунин не ушел из «Реала».

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Андрей Лунин Тибо Куртуа Реал Мадрид Мальорка травма Ла Лига чемпионат Испании по футболу
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Комментарии 3
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roman75zpr
Про Лунине, конечно, можно порадоваться, но вообще-то... Пусть бы никто никогда не травмировался 
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0
anacreon
Це все наші молитви.Ці травми Куртуа так раптово завжди  стаються. Коли ми вже втратили всю надію.
Ну чудово. Друга травма за півроку. Організм вже може не тягне. Старість не радість. Тому Лунін постійно і залишається. Уявляєте як би йому було прикро, якби пішов у оренду зимою і Куртуа одразу травмується.
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