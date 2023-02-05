Мальорка – Реал – 1:0. Лунин не смог спасти. Видео гола и обзор матча
Вашему вниманию видеообзор поединка чемпионата Испании
В воскресенье, 5 февраля, в матче 20-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» сыграл в гостях с «Мальоркой».
Исход матча решил автогол игрока «галактикос» Начо Эрнандеса на 13-й минуте игры. «Мальорка» победила со счетом 1:0.
На 59-й минуте «Реал» мог отыграться, но Марко Асенсио не реализовал пенальти.
Чемпионат Испании. 20-й тур
«Мальорка» – «Реал» – 1:0
Гол: Начо, 13 автогол (1:0).
На 59-й минуте Асенсио («Реал») не реализовал пенальти.
Видеообзор матча «Мальорка» – «Реал»
ГОЛ. 1:0 Начо Фернандес, 13 мин (автогол)
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Соревнование, на котором нет Нигерии, зато в полуфинале играли Мадагаскар и Нигер
Фанаты немного подшутили над президентом киевского «Динамо»