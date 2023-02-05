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Чемпионат Испании
Мальорка
05.02.2023, FT 1 : 0
Реал Мадрид
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Испания
05 февраля 2023, 17:19 | Обновлено 05 февраля 2023, 17:58
2395
3

Мальорка – Реал – 1:0. Лунин не смог спасти. Видео гола и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор поединка чемпионата Испании

05 февраля 2023, 17:19 | Обновлено 05 февраля 2023, 17:58
2395
3
Мальорка – Реал – 1:0. Лунин не смог спасти. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 5 февраля, в матче 20-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» сыграл в гостях с «Мальоркой».

Исход матча решил автогол игрока «галактикос» Начо Эрнандеса на 13-й минуте игры. «Мальорка» победила со счетом 1:0.

На 59-й минуте «Реал» мог отыграться, но Марко Асенсио не реализовал пенальти.

Чемпионат Испании. 20-й тур

«Мальорка» – «Реал» – 1:0

Гол: Начо, 13 автогол (1:0).

На 59-й минуте Асенсио («Реал») не реализовал пенальти.

Видеообзор матча «Мальорка» – «Реал»

ГОЛ. 1:0 Начо Фернандес, 13 мин (автогол)

События матча

13’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Начо Фернандес (Реал Мадрид).
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Источник Sport.ua
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MrStepanovM .
якщо така команда як РМ не здатна забити бодай гол 10-й команді Лігі, то навряд чи Лунін винний у поразці
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+3
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Remark
Тут вопрос не к Лунину. Он же не 3-4 гола пропустил, и из-за этого они проиграли. А проиграли, потому что Реал даже одного гола не смог забить. И это Мальорке!
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+1
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