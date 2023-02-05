В воскресенье, 5 февраля, в матче 20-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» сыграл в гостях с «Мальоркой».

Исход матча решил автогол игрока «галактикос» Начо Эрнандеса на 13-й минуте игры. «Мальорка» победила со счетом 1:0.

На 59-й минуте «Реал» мог отыграться, но Марко Асенсио не реализовал пенальти.

Чемпионат Испании. 20-й тур

«Мальорка» – «Реал» – 1:0

Гол: Начо, 13 автогол (1:0).

На 59-й минуте Асенсио («Реал») не реализовал пенальти.

Видеообзор матча «Мальорка» – «Реал»

ГОЛ. 1:0 Начо Фернандес, 13 мин (автогол)