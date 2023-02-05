Динамо интересен лучший бомбардир бразильской Лиги Кариока

Киевское «Динамо» проявляет интерес к 25-летнему левому вингеру «Волта-Редонда» Леле, который выступает за эту команду на правах аренды из другого малоизвестного за пределами Бразилии клуба – «Итабора Профут».

Отмечается, что киевский клуб выходил на связь по поводу потенциального трансфера Леле, но не только «Динамо» интересен этот футболист. Также вингер входит в сферу внимания «Ботафого», «Васко да Гама» и «Флуминенсе».

Кроме того, на этой неделе представители City Football Group, флагманом которой является «Манчестер Сити» и которая в Бразилии владеет 90% акций клуба «Байя», провели встречу в одном из ресторанов по поводу Леле.

По состоянию на сейчас конкретных предложений по Леле на столе у руководства «Итабора Профут» нет.

Леле на текущий момент является лучшим бомбардиром Лиги Кариока (чемпионата штата Рио-де-Жанейро). Он забил 7 голов в 6 матчах за «Волта-Редонда».

Клаусула в контракте вингера с его клубом составляет 6 миллионов евро.