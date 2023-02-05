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  4. Динамо интересен лучший бомбардир бразильской Лиги Кариока
Украина. Премьер лига
05 февраля 2023, 19:30 | Обновлено 05 февраля 2023, 20:03
3530
4

Динамо интересен лучший бомбардир бразильской Лиги Кариока

25-летний Леле никогда ранее не играл на топ-уровне

05 февраля 2023, 19:30 | Обновлено 05 февраля 2023, 20:03
3530
4
Динамо интересен лучший бомбардир бразильской Лиги Кариока
Globoesporte. Леле

Киевское «Динамо» проявляет интерес к 25-летнему левому вингеру «Волта-Редонда» Леле, который выступает за эту команду на правах аренды из другого малоизвестного за пределами Бразилии клуба – «Итабора Профут».

Отмечается, что киевский клуб выходил на связь по поводу потенциального трансфера Леле, но не только «Динамо» интересен этот футболист. Также вингер входит в сферу внимания «Ботафого», «Васко да Гама» и «Флуминенсе».

Кроме того, на этой неделе представители City Football Group, флагманом которой является «Манчестер Сити» и которая в Бразилии владеет 90% акций клуба «Байя», провели встречу в одном из ресторанов по поводу Леле.

По состоянию на сейчас конкретных предложений по Леле на столе у руководства «Итабора Профут» нет.

Леле на текущий момент является лучшим бомбардиром Лиги Кариока (чемпионата штата Рио-де-Жанейро). Он забил 7 голов в 6 матчах за «Волта-Редонда».

Клаусула в контракте вингера с его клубом составляет 6 миллионов евро.

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Леле Динамо Киев Лига Кариока Волта-Редонда Итабора Профут Ботафого Васко да Гама Флуминенсе трансферы УПЛ трансферы
Источник Globoesporte
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Комментарии 4
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zhyr
Головою нормально забиває. Такий Динамо підійшов би, з їхніми постійними закидушками з флангів)))))) 
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