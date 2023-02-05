Динамо в контрольном матче на сборе в Турции обыграло датский Вайле
Голами отличились Владислав Супряга и Александр Яцык
В воскресенье, 5 февраля, подопечные Мирчи Луческу сыграли с лидером второго по силе дивизиона Дании – «Вайле».
Спарринг состоялся на поле спорткомплекса Mardan Stadium, киевляне победили со счетом 2:0. Голами отличились Владислав Супряга и Александр Яцык.
Завтра «бело-синих» ждет очередной спарринг – против «Шкендии» из Северной Македонии.
Контрольный матч
«Динамо» – «Вайле» – 2:0
Голы: Супряга (11), Яцик (81)
«Динамо» (первый тайм): Нещерет – Дубинчак, Попов, Дячук, Караваев – Сидорчук, Царенко, Лонвейк, Бенито, Волошин – Супряга.
«Динамо» (второй тайм): Нещерет (Моргун, 62) – Малыш, Бурда, Сирота, Овчаренко – Андриевский, Яцык, Бенито (Пашко, 62), Гармаш, Кабаев – Супряга (Горбач, 62).
«Вайле» (стартовый состав): Третт – Альборноз, Провстгор, Вельков, Эльвиус, Драме, Офори, Амби, Лауритсен, Сукута-Пасу, Киркегор.
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