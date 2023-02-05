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Динамо Киев
05.02.2023, FT 2 : 0
Вайле
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Украина. Премьер лига
05 февраля 2023, 12:01 | Обновлено 05 февраля 2023, 12:11
3065
6

Динамо в контрольном матче на сборе в Турции обыграло датский Вайле

Голами отличились Владислав Супряга и Александр Яцык

05 февраля 2023, 12:01 | Обновлено 05 февраля 2023, 12:11
3065
6
Динамо в контрольном матче на сборе в Турции обыграло датский Вайле
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 5 февраля, подопечные Мирчи Луческу сыграли с лидером второго по силе дивизиона Дании – «Вайле».

Спарринг состоялся на поле спорткомплекса Mardan Stadium, киевляне победили со счетом 2:0. Голами отличились Владислав Супряга и Александр Яцык.

Завтра «бело-синих» ждет очередной спарринг – против «Шкендии» из Северной Македонии.

Контрольный матч

«Динамо» – «Вайле» – 2:0
Голы: Супряга (11), Яцик (81)

«Динамо» (первый тайм): Нещерет – Дубинчак, Попов, Дячук, Караваев – Сидорчук, Царенко, Лонвейк, Бенито, Волошин – Супряга.

«Динамо» (второй тайм): Нещерет (Моргун, 62) – Малыш, Бурда, Сирота, Овчаренко – Андриевский, Яцык, Бенито (Пашко, 62), Гармаш, Кабаев – Супряга (Горбач, 62).

«Вайле» (стартовый состав): Третт – Альборноз, Провстгор, Вельков, Эльвиус, Драме, Офори, Амби, Лауритсен, Сукута-Пасу, Киркегор.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Умник
Думаю яцика постепенно будут готовить на место сидора.
По сути убираются медленые игроки.
Кендзера ушел, уйдет андриевский, думаю гармаш сидор тоже постепенно будут сдавать.
Все смена поколений окончена.
Вот Ярмолу надо возвращать, нужен капитан
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+2
elPadrino
оба гола красавцы
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+2
BestOf
Подобається зарядженість Беніто. Моторчик ще той. 
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0
Gargantua
да, я понял почему Суркис о Пашко так с пеной у рта
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-1
donnerwetter
Нормально. Учитывая что Вайле вроде бы возвращается в Суперлигу.
Вряд ли бы Динамо больше забило сейчас Карпатам Львов.
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-2
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