Динамо в контрольном матче на сборе в Турции обыграло датский Вайле

В воскресенье, 5 февраля, подопечные Мирчи Луческу сыграли с лидером второго по силе дивизиона Дании – «Вайле».

Спарринг состоялся на поле спорткомплекса Mardan Stadium, киевляне победили со счетом 2:0. Голами отличились Владислав Супряга и Александр Яцык.

Завтра «бело-синих» ждет очередной спарринг – против «Шкендии» из Северной Македонии.

Контрольный матч

«Динамо» – «Вайле» – 2:0

Голы: Супряга (11), Яцик (81)

«Динамо» (первый тайм): Нещерет – Дубинчак, Попов, Дячук, Караваев – Сидорчук, Царенко, Лонвейк, Бенито, Волошин – Супряга.

«Динамо» (второй тайм): Нещерет (Моргун, 62) – Малыш, Бурда, Сирота, Овчаренко – Андриевский, Яцык, Бенито (Пашко, 62), Гармаш, Кабаев – Супряга (Горбач, 62).

«Вайле» (стартовый состав): Третт – Альборноз, Провстгор, Вельков, Эльвиус, Драме, Офори, Амби, Лауритсен, Сукута-Пасу, Киркегор.