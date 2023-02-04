Динамо назвало нового спарринг-партнера. Это лидер второго дивизиона Дании

Киевский футбольный клуб «Динамо» назвал нового спарринг-партнера на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Украинская команда сыграет с «Вайле». Поединок состоится 5 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 10:00 по Киеву.

Интересно, что «Вайле» является лидером второго дивизиона Дании. После 17 туров команда имеет 37 очков и опережает ближайшего преследователя на 4 пункта.

Ранее «Динамо» уверенно обыграло румынскую «Унирю».