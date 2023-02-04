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Украина. Премьер лига
04 февраля 2023, 18:05 | Обновлено 04 февраля 2023, 19:12
356
0

Динамо назвало нового спарринг-партнера. Это лидер второго дивизиона Дании

Киевляне сыграют с «Вайле»

04 февраля 2023, 18:05 | Обновлено 04 февраля 2023, 19:12
356
0
Динамо назвало нового спарринг-партнера. Это лидер второго дивизиона Дании
ФК Динамо Киев

Киевский футбольный клуб «Динамо» назвал нового спарринг-партнера на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Украинская команда сыграет с «Вайле». Поединок состоится 5 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 10:00 по Киеву.

Интересно, что «Вайле» является лидером второго дивизиона Дании. После 17 туров команда имеет 37 очков и опережает ближайшего преследователя на 4 пункта.

Ранее «Динамо» уверенно обыграло румынскую «Унирю».

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Вайле Динамо Киев учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи чемпионат Дании по футболу
Источник ФК Динамо Киев
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