Украина. Премьер лига04 февраля 2023, 18:05 | Обновлено 04 февраля 2023, 19:12
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Динамо назвало нового спарринг-партнера. Это лидер второго дивизиона Дании
Киевляне сыграют с «Вайле»
04 февраля 2023, 18:05 | Обновлено 04 февраля 2023, 19:12
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Киевский футбольный клуб «Динамо» назвал нового спарринг-партнера на учебно-тренировочных сборах в Турции.
Украинская команда сыграет с «Вайле». Поединок состоится 5 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 10:00 по Киеву.
Интересно, что «Вайле» является лидером второго дивизиона Дании. После 17 туров команда имеет 37 очков и опережает ближайшего преследователя на 4 пункта.
Ранее «Динамо» уверенно обыграло румынскую «Унирю».
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