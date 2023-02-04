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Украина. Премьер лига
04 февраля 2023, 23:45 | Обновлено 05 февраля 2023, 01:04
139
0

Динамо – Вайле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пройдет 5 февраля, начало в 10:00

04 февраля 2023, 23:45 | Обновлено 05 февраля 2023, 01:04
139
0
Динамо – Вайле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

«Динамо» Киев на сборе в Турции проведет утренний матч, а соперником будет датский «Вайле». Встреча состоится 5 февраля, старт в 10:00.

В последнем на данный момент матче команда Мирчи Луческу выиграла 5:1.

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Источник Sport.ua
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