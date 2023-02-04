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05.02.2023 10:00 - : -
Украина. Премьер лига04 февраля 2023, 23:45 | Обновлено 05 февраля 2023, 01:04
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Динамо – Вайле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 5 февраля, начало в 10:00
04 февраля 2023, 23:45 | Обновлено 05 февраля 2023, 01:04
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«Динамо» Киев на сборе в Турции проведет утренний матч, а соперником будет датский «Вайле». Встреча состоится 5 февраля, старт в 10:00.
В последнем на данный момент матче команда Мирчи Луческу выиграла 5:1.
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