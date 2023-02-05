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  4. Александр ЯЦЫК: «Мистер дает всем играть и проявлять себя»
Украина. Премьер лига
05 февраля 2023, 12:31 | Обновлено 05 февраля 2023, 12:32
361
0

Александр ЯЦЫК: «Мистер дает всем играть и проявлять себя»

Молодой игрок «Динамо» – о зимнем сборе

05 февраля 2023, 12:31 | Обновлено 05 февраля 2023, 12:32
361
0
Александр ЯЦЫК: «Мистер дает всем играть и проявлять себя»
ФК Динамо Киев. Александр Яцык

Автор второго забитого мяча в ворота датского «Вайле» Александр Яцык прокомментировал победу в контрольном матче.

– Всем известно, что футболисты больше любят играть, чем тренироваться. Сегодня вместо тренировки был незапланированный спарринг с датской командой. Пошло ли на пользу такое решение тренерского штаба?
- Конечно, ты ведь получаешь положительные эмоции и уверенность после каждой следующей победы. Отлично, что организовали этот матч, ведь через игры мы будем набирать оптимальные кондиции.

– Ты забил красивый мяч. Почему принял решение пробивать, ведь были альтернативные варианты продолжения атаки?
– Мистер хочет, чтобы я чаще брал инициативу на себя, проявлял себя. У меня было много времени, чтобы обработать мяч и нанести точный удар в угол.

– Что чувствует молодой игрок «Динамо», когда забивает за родную команду, пусть и в товарищеском матче?
– Забивать всегда приятно, причем неважно, за какую команду – юношескую или основную. Но, конечно, за первую гораздо приятнее (улыбается).

– Очень приятно видеть, как молодые игроки дебютируют за основную команду «Динамо». По твоему мнению, как они проявляют себя и насколько важно доверие тренерского штаба?
– Конечно, очень важна. Мистер дает всем играть и проявлять себя. У нас очень хорошее поколение подрастает, два парня 2006 года рождения уже дебютировали. Надо работать, слушать тренера – и все будет хорошо.

– Уже завтра «Динамо» сыграет очередной спарринг. Успеют ли восстановиться футболисты после сегодняшнего дня?
– Конечно. Сейчас поедем в гостиницу, будем делать процедуры и массаж, посетим бассейн, сауну. У нас очень хорошие условия для обновления.

Гол Яцыка

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Вайле контрольные матчи УПЛ Александр Яцык
Источник Sport.ua
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