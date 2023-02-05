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Динамо Киев
05.02.2023, FT 2 : 0
Вайле
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Украина. Премьер лига
05 февраля 2023, 10:48 | Обновлено 05 февраля 2023, 12:06
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0

Динамо – Вайле – 2:0. Супряга снова забил. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты контрольного матча на сборе в Турции

05 февраля 2023, 10:48 | Обновлено 05 февраля 2023, 12:06
1550
0
Динамо – Вайле – 2:0. Супряга снова забил. Видео голов и обзор матча
ФК Динамо Киев

5 февраля киевское «Динамо» на сборе в Турции провело утренний матч, соперником был датский «Вайле».

Контрольный матч

«Динамо» – «Вайле» – 2:0
Голы: Супряга (11), Яцык (81)

Гол Супряги

Гол Яцыка

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Вайле контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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