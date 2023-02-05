Динамо Киев

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05.02.2023, FT 2 : 0
Украина. Премьер лига05 февраля 2023, 10:48 | Обновлено 05 февраля 2023, 12:06
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Динамо – Вайле – 2:0. Супряга снова забил. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты контрольного матча на сборе в Турции
05 февраля 2023, 10:48 | Обновлено 05 февраля 2023, 12:06
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5 февраля киевское «Динамо» на сборе в Турции провело утренний матч, соперником был датский «Вайле».
Контрольный матч
«Динамо» – «Вайле» – 2:0
Голы: Супряга (11), Яцык (81)
Гол Супряги
Гол Яцыка
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